Неестественно помолодевшую Дженнифер Энистон заподозрили в пластике лица

На днях вышла обложка издания People, посвященная 50-летию журнала. Снялись для нее самые популярные голливудские звезды: Дрю Берримор, Джон Ледженд, Мэттью Макконахи Риз Уизенспур, Николь Кидман, Дуэйн Джонсон и, конечно, Дженнифер Энистон. К последней после публикации совместного снимка возникло немало вопросов.

И дело все в том, что еще пару недель назад Энистон в компании подруги Сандры Буллок застали во время похода в известную клинику, специализирующуюся на подтяжке лица и омоложении, а уже сегодня Джен позировала для People и выглядела младше, как пишут поклонники, раза в два точно. Напомним, в феврале актриса отпраздновала 55-летие. Уж не знаем, успела ли она за эти две недели в самом деле забежать на омолаживающую процедуру, но какие-то хитрости тут явно замешаны.

Фэны уверены, что звезда «Друзей» решилась на пластику лица, и в этом истинная причина ее неестественно молодого внешнего вида.

«Филлеры, ботокс, подтяжка... Мы все могли бы так выглядеть, если бы с нами работали профессионалы», — возмущенно высказалась одна из пользовательниц Сети.

Разумеется, большинство ее поддержали, в очередной раз упрекнув Дженнифер за обман и слишком усердные попытки выглядеть лучше. Кое-кто не исключает, что все дело в питании и спорте. О том, как много актриса тренируется, уже слагают легенды.

С другой стороны, как пишет часть аудитории, не стоит слишком драматизировать. По их мнению, Энистон выглядит на свои 55, а то и больше (с чем бы мы охотно поспорили).

Как бы там ни было, а осуждать Дженнифер Энистон сложно. Она не скрывает, что в борьбе за сохранение молодости готова на все. И если инъекции со спермой лосося ее не испугали, то чего ей стоит один поход к профессиональному пластическому хирургу?