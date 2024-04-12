Модель Эльза Хоск вышла на публику с сумкой за $3300

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск устроила фотосессию в облегающем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед камерой модель позировала в розовом макси-платье с высоким горлом и открытыми плечами. В руки она взяла сумку Chanel, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет $3300 (чуть больше 300 тысяч рублей). Ей также сделали макияж с розовыми тенями и помадой. Волосы ей уложили мягкими прядями.

Модель не раз поддерживала российские бренды. В феврале она снялась с сумкой 12Storeez. Перед камерой «ангел» Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье».