Как российским туристам отправиться в Австралию и Новую Зеландию

<p>Туроператоры отмечают устойчивый интерес россиян к путешествиям в <strong>Австралию </strong>и <strong>Новую Зеландию</strong>, несмотря на сложности с массовостью этих направлений и необходимостью пересадок в пути. В большинстве случаев, в эти удаленные страны направляются индивидуальные <strong>путешественники </strong>или малые группы. В период пандемии некоторые туристические компании даже остановили организацию <strong>поездок </strong>туда, но по данным АТОР, спрос постепенно восстанавливается, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id273281-neverojatnye-puteshestvija-za-predely-ozhidanij-pochemu-rossijane-vybirajut-avstraliju-i-novuju-zelandiju?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p><p><strong>«Квинта тур»</strong> сообщает о выполнении большинства запросов на 2023 год, с числом туристов достигающим допандемийного уровня — около 80 человек отправились в <strong>Австралию</strong>, и 120 — в <strong>Новую Зеландию</strong>. Для 2024 года уже поступили заявки на осенние <strong>месяцы </strong>и новогодние праздники.</p><p>По информации от <strong>«Русского Экспресса»</strong>, индивидуальные запросы продолжают поступать, и путешествовать в эти страны возможно через <strong>Ближний Восток </strong>или<strong> Китай</strong>, с билетами от 100 тысяч рублей за эконом-класс. <strong>Китай </strong>предоставляет российским туристам возможность безвизового пребывания в городах на 144 часа, что делает пересадку там еще удобнее.</p><p>Путешественники исследуют не только <strong>города</strong>, но и природные достопримечательности обеих стран. Австралийская логистика разбита на шесть сегментов, а <strong>Новая Зеландия</strong> предлагает путешествия по двум основным островам. Туры могут длиться от 10 до 19 дней, привлекая как опытных путешественников, так и фанатов <strong>«Властелина колец»</strong>. Цены на туры начинаются от $2500 за недельное пребывание в <strong>Сиднее </strong>и доходят до $7000 за индивидуальное обслуживание в Новой Зеландии, делая эти направления привлекательными для различных категорий туристов.</p>