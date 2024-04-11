$93.72+0.50100.68-0.55
Почта

Как российским туристам отправиться в Австралию и Новую Зеландию

<p>Туроператоры отмечают устойчивый интерес россиян к&nbsp;путешествиям в&nbsp;<strong>Австралию </strong>и&nbsp;<strong>Новую Зеландию</strong>, несмотря на&nbsp;сложности с&nbsp;массовостью этих направлений и&nbsp;необходимостью пересадок в&nbsp;пути. В&nbsp;большинстве случаев, в&nbsp;эти удаленные страны направляются индивидуальные <strong>путешественники </strong>или малые группы. В&nbsp;период пандемии некоторые туристические компании даже остановили организацию <strong>поездок </strong>туда, но по данным АТОР, спрос постепенно восстанавливается, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id273281-neverojatnye-puteshestvija-za-predely-ozhidanij-pochemu-rossijane-vybirajut-avstraliju-i-novuju-zelandiju?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p><p><strong>&laquo;Квинта тур&raquo;</strong> сообщает о&nbsp;выполнении большинства запросов на&nbsp;2023 год, с&nbsp;числом туристов достигающим допандемийного уровня&nbsp;&mdash; около 80 человек отправились в&nbsp;<strong>Австралию</strong>, и&nbsp;120&nbsp;&mdash; в&nbsp;<strong>Новую Зеландию</strong>. Для 2024 года уже поступили заявки на&nbsp;осенние <strong>месяцы </strong>и&nbsp;новогодние праздники.</p><p>По&nbsp;информации от&nbsp;<strong>&laquo;Русского Экспресса&raquo;</strong>, индивидуальные запросы продолжают поступать, и&nbsp;путешествовать в&nbsp;эти страны возможно через <strong>Ближний Восток </strong>или<strong> Китай</strong>, с&nbsp;билетами от&nbsp;100 тысяч рублей за&nbsp;эконом-класс. <strong>Китай </strong>предоставляет российским туристам возможность безвизового пребывания в&nbsp;городах на&nbsp;144 часа, что делает пересадку там еще удобнее.</p><p>Путешественники исследуют не&nbsp;только <strong>города</strong>, но&nbsp;и&nbsp;природные достопримечательности обеих стран. Австралийская логистика разбита на&nbsp;шесть сегментов, а&nbsp;<strong>Новая Зеландия</strong> предлагает путешествия по&nbsp;двум основным островам. Туры могут длиться от&nbsp;10 до&nbsp;19 дней, привлекая как опытных путешественников, так и&nbsp;фанатов <strong>&laquo;Властелина колец&raquo;</strong>. Цены на&nbsp;туры начинаются от&nbsp;$2500 за&nbsp;недельное пребывание в&nbsp;<strong>Сиднее </strong>и&nbsp;доходят до&nbsp;$7000 за&nbsp;индивидуальное обслуживание в&nbsp;Новой Зеландии, делая эти направления привлекательными для различных категорий туристов.</p>

Тренды