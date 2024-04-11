Как я прийти к осознанному потреблению, и почему это важно

Осознанное потребление — один из трендов последних нескольких лет, многие люди уже активно сдают вещи на переработку и сортируют мусор. Мару Ору, известный TikTok-блогер, решила поделиться с нами секретом, как ей удалось прийти к осознанному потреблению и почему это так важно.

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Впервые я услышала о концепции осознанного потребления ещё до того, как это стало трендом. Это было лет 10 назад. Тогда начали активно говорить про устойчивое развитие, принципы ESG. Всё это потихоньку начало отражаться на бизнесе, мировых знаменитостях и обычных людях. Изначально тема меня мало заинтересовала — информации было немного, и я думала, что всё это больше относится к крупным корпорациям и производствам.

Сейчас я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом и провожу много времени на свежем воздухе. Такой образ жизни требует определённого уровня самодисциплины, к которому нелегко прийти.

Осознанное потребление и самодисциплина

Самодисциплина — это не про издевательство над собой и ежедневные уговоры, это осознанный образ жизни, который включает в себя комплекс различных действий и практик. Например, невозможно заставить себя заниматься спортом на постоянной основе только путем самобичевания. Необходимо понимать пользу, находить способ получать от этого удовольствие.

Спорт заставил меня пересмотреть свои пищевые привычки, а дальше всё начало двигаться по цепочке: отказ от определенных продуктов повлек за собой осознанность потребления в сторону более полезных и экологичных продуктов. Затем пришло переосмысление необходимости выполнения тех или иных действий (таких, как покупка новых вещей, чрезмерное потребление разного рода контента и т.д.). В моей жизни появились лимиты: на еду, просмотр соцсетей и мессенджеров, покупку вещей и техники.

Ты задаёшь себе определённый алгоритм действий, который перестраивает мозг: ты начинаешь стремиться к лучшему, безопасному для тебя и окружающих, стараешься прийти к тому, чтобы тебя окружала гармония.

Какие привычки я постепенно прививаю себе

Начала я с переработки вещей — мне кажется, очень круто, когда большие бренды и корпорации задумываются над тем, какой экологический след они оставляют. Да, я люблю красиво одеваться, но сейчас я понимаю, что мне не нужно огромное количество вещей для этого — достаточно базовой капсулы, которую при желании можно разбавлять акцентными предметами гардероба.

Также я пытаюсь сортировать мусор, пока мне это дается нелегко, признаюсь честно, но я понимаю, что эта привычка учит меня осознаннее выбирать продукты и их упаковку.

С кого я брала пример

Ориентирами для меня стали и всем известные успешные бизнесмены, такие как Павел Дуров. Это удивительно, насколько он преуспел в уровне собственной осознанности. Я понимаю, что это дает ему необходимый уровень концентрации и возможность максимально использовать свой мозг.

Отсутствие самодисциплины и осознанности существенно снижает способность человека расти и развиваться. Самое настоящее счастье — просыпаться с утра и понимать, что ты сделала всё необходимое для того, чтобы твоя жизнь стала лучше!