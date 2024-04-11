Названы причины отказаться от пышной свадьбы

Пять причин отказаться от пышного торжества в пользу камерной свадьбы в беседе с «Мослентой» назвала ивент-продюсер и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина. В первую очередь она отметила свободу выбора места проведения праздника.

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Эксперт акцентирует, что скромное количество гостей освобождает молодоженов от необходимости искать просторные банкетные залы или помещения. Это открывает двери к уникальным и нестандартным локациям, таким как загородная усадьба, морское побережье, крыша небоскреба с панорамными видами на город или любимая кофейня с домашней атмосферой, где когда-то познакомилась возлюбленные.

Кроме того, камерная свадьба позволяет составить персонализированную программу. Благодаря небольшой компании гостей есть возможность уделить время каждому из них.

«Вы можете посвятить время общению с близкими, организовать выездную церемонию или устроить необычные развлечения вроде мастер-класса по росписи гончарных изделий или живой музыки в исполнении любимых артистов», — предлагает специалист.

Третья причина — близкие отношения с гостями и широкий спектр эмоций. Левитина отмечает, что камерная свадьба обеспечивает возможность проявлять эмоции, не стесняясь неловких моментов вроде объятий, поцелуев, личных историй или архивных фотографий. Четвертая причина — финансовая экономия: можно сэкономить на количестве еды, напитков и аренде зала меньшей площади.

Последней причиной ивент-продюсер назвала уникальность скромного торжества.

«Камерная свадьба — это не просто упрощенная версия традиционного торжества в целях экономии финансов, а совершенно иная концепция, которая создает неповторимые и запоминающиеся впечатления. Отсутствие суеты и шума дает возможность полностью насладиться особенным днем», — подытожила Левитина.

Ранее сообщалось, что актриса из сериала «Кухня» Серафима Низовская тайно сыграла свадьбу.