54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда

Американская репортерша Лорес Санчес пришла на ужин, организованный президентом США Джо Байденом, в платье российского бренда Rasario. Соответствующие фото публикует New York Post.

54-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса появилась в Белом доме с женихом в шелковом платье красного цвета с кружевными декольте и рукавами. Известно, что стоимость платья, которое представлено в ассортименте люксовой марки в трех цветах, составляет 2300 долларов (213,6 тысячи рублей).

В то же время в руках знаменитость держала блестящий клатч, а в качестве обуви она выбрала босоножки золотистого цвета. Волосы телезвезды уложили волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо с бриллиантами.

Известно, что, помимо Санчес и Безоса, на мероприятии присутствовали актер Роберт Де Ниро, генеральный директор Apple Тим Кук, гендир JP Morgan Chase Джейми Даймон и министр финансов Джанет Йеллен.