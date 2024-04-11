Актриса Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике

Голливудская актриса Сальма Хайек показала поклонникам, как выглядит ее фигура в слитном купальнике. Звезда выложила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В кадре 57-летняя Сальма Хайек предстала в темно-голубом слитном купальнике с декольте на завязках, который подчеркнул ее тело. Актриса добавила к пляжному образу массивные солнцезащитные очки с цветными линзами и серебристую цепочку с кулоном в виде цветка. Звезда собрала волосы в хвост и отказалась от косметики. Она позировала сидя на лодке.

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В марте Сальма Хайек посетила показ Alexander McQueen, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса пришла поддержать нового кредитивного директора бренда Шона МакГирра. Звезда вышла в свет в серебристом корсете с глубоким декольте, который дополнила черным жакетом и классическими брюками. Сальма Хайек добавила к наряду золотой браслет, цепочку с кулоном и несколько колец. Поклонники оценили образ знаменитости.

До этого Сальма Хайек вместе с другими знаменитыми женщинами снялась для обложки британского журнала Vogue. Съемка проходила в студии в Нью-Йорке.