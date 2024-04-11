Модель Алена Шишкова призналась, что делает микротоки

Модель и блогерша Алена Шишкова рассказала о бьюти-процедуре, которую делает для тонуса кожи. Знаменитость поделилась своим секретом красоты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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31-летняя Алена Шишкова посетила кабинет косметолога. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала видео, в котором предстала в коричневом халате. Модель была запечатлена без макияжа и с собранными волосами. Звезда рассказала, что делает микротоковую терапию лица.

«Микротоки для тонуса кожи и оттока лимфы», — объяснила модель.

Алена Шишкова стала известна после романа с рэпером Тимати в 2012 году. В 2014-м у пары родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и исполнитель расстались. Знаменитости не стали раскрывать причину разрыва. В 2014 году рэпер начал встречаться с блогершей и моделью Анастасией Решетовой. В 2019-м у них появился сын Ратмир. Через год влюбленные разошлись.

Недавно Алена Шишкова сходила на лазерную терапию. Она снялась в полупрозрачном комбинезоне, который подчеркнул ее фигуру. Модель была запечатлена без бюстгальтера. Блогерша также надела наручные часы.