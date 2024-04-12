Россиянкам назвали устаревшую весной спортивную одежду

Стилистка Милана Гордеева назвала россиянкам устаревшую к весне 2024 года спортивную одежду. Ее комментарий публикует Regions.

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В этом сезоне следует отказаться от спортивных костюмов с худи. По словам специалистки, данный предмет гардероба в настоящее время стал антитрендом.

«Обычно девушка в них кажется толще, чем есть на самом деле», — отметила эксперт.

В свою очередь, модными оказались пижамные костюмы, особенно из натуральных материалов — льна, хлопка и шелка. Также в список актуальных вошли брюки капри, которые при желании можно заменить велосипедками, указала собеседница издания.