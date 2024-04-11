Чего не нужно стыдиться на сеансе массажа, а что под запретом

Массаж у большинства ассоциируется с удовольствием и расслаблением, по крайней мере, пока вы не записались на сеанс. А затем появляется множество поводов для беспокойства. Начнем с того, что стесняться своего тела точно не стоит: некоторые виды массажа направлены на коррекцию фигуры, так что едва ли вы удивите мастера парой лишней килограммов. Но кое-что мастерами категорически не приветствуется — ложь о состоянии здоровья и самочувствии под запретом.

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«Обычно перед каждым массажем специалист выясняет информацию о вашем здоровье, независимо от того, происходит это с помощью заполнения формы или опроса. Многие люди могут утаивать эту медицинскую информацию, потому что считают, что мастер может отказать в желаемом массаже или же просто боятся осуждения. Тем не менее важно понимать реальное положение вещей, чтобы не нанести ущерб, не травмировать и не усугубить состояние», — объяснила в беседе с HuffPost Карен Стоунер, специалист по пренатальному, младенческому и репродуктивному массажу.

Если мастер информирован об особенностях вашего здоровья, больше беспокоиться вам не о чем. Например, не стоит извиняться, если вы уснули во время сеанса.

«Я очень часто вижу клиентов, которые удивляются и даже смущаются тому, как легко они засыпают на массажном столе, когда им наконец предоставляется возможность успокоить свой разум. Это совершенно нормально», — считает массажист Кейтлин Фрэди.

Что касается «растительности» на теле — это не повод стыдиться. Не обязательно избавляться от волос только чтобы посетить массажиста и тем более не стоит делать это в день визита, чтобы избежать возможного раздражения, советуют эксперты. И напоследок, еще одно откровение профессионала: