Врач объяснила, так ли полезны для кожи патчи

Врач-дерматолог, трихолог из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алёна Романова в беседе с «Секретом фирмы» сообщила, что патчи, по сути, представляют собой маски точечного воздействия на основе ткани или гидрогеля, пропитанные специальной сывороткой с различными активными компонентами.

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Производители обещают, что патчи помогают бороться с покраснениями, улучшают упругость кожи и даже сокращают морщины, однако на практике эффективность таких заявлений сомнительна.

Главное, что стоит отметить: патчи не устраняют морщины. Ни под глазами, ни на лбу, ни на шее. Они также не подходят для борьбы с носогубными складками, на которые они часто направлены, говорит Романова.

Однако, патчи могут помочь справиться с отёчностью, особенно гидрогелевые варианты. Если их хранить в холодильнике, это поможет уменьшить отёки благодаря охлаждающему эффекту.

Тем не менее, такой эффект можно достичь и с помощью обычных охлаждённых чайных пакетиков. Поэтому использование патчей для этой цели не является обязательным.

При выборе патчей следует обращать внимание на качество состава и избегать дешёвых вариантов, а гидрогелевые патчи нельзя держать слишком долго, чтобы не вызвать пересушивание кожи.

Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать патчи в сочетании с другими средствами для ухода за кожей, например, сыворотками, заключила дерматолог.