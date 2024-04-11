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Бывшая жена Джонни Деппа показала лицо без косметики

Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике. Фотографии опубликованы на сайте The Mirror.

Бывшая жена Джонни Деппа показала лицо без косметики
© Газета.Ru

37-летнюю Эмбер Херд заметили 9 апреля в Мадриде. Актриса отправилась на утреннюю пробежку. Бывшая жена Джонни Деппа была одета в темно-синий лонгслив, черные легинсы, носки и кроссовки. Знаменитость также добавила к образу наручные часы и кольцо. Эмбер Херд собрала волосы в хвост и отказалась от косметики.

Прошлой весной появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд отметила, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая дочь Уну вдали от внимания американской прессы. Кроме этого, сообщили, что артистка не торопится возвращаться в киноиндустрию, но возможно сделает несколько исключений для интересных и оригинальных проектов.

В феврале Эмбер Херд вышла на публику вместе с дочерью Уной. Актрису заметили с ребенком на руках, когда она направлялась на местный рынок.

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