Пластический хирург рассказал, какие процедуры помогут омолодиться

В ритме высокотехнологичного мира многие люди живут стремительно, имеют доступ к инновационным технологиям, позволяющим долгое время оставаться красивыми и здоровыми. Но парадокс в том, что несмотря на эволюцию и многогранность выбора, мы подвергаем себя стрессу, вредным привычкам, устаревшим стереотипам и другим факторам, которые приближают нас к старению. Пластический хирург Александр Катков рассказал WomanHit, почему мы выглядим старше своего возраста, и какие методы коррекции это исправят.

Почему мы выглядим старше биологического возраста

Генетика

Наш организм развивается и стареет по индивидуальной программе, которую контролируют гены. У обладателей деформационного морфотипа первые признаки птоза могут проявляться уже в раннем возрасте.

Александр: «Ослабленный мышечный корсет сложно удерживает слой подкожного жира. Ткани провисают, что приводит к образованию брылей, нависанию век, мешкам под глазами. Устранить последствия косметологическими способами в данном случае сложно, чаще всего обладатели деформационного морфотипа обращаются к пластическим хирургам».

Усталый тип старения характеризуется носогубными складками, лобными бороздами. Однако упругость кожи можно долго поддерживать, если подобрать правильную косметологическую программу, уточняет наш эксперт.

Стресс

Стресс запускает каскад реакций, которые приводят к увяданию кожи.

Хирург: «Повышение уровня кортизола вызывает нарушения работы сальных желез. Активация гормонов адреналина и норадреналина усиливает выработку себума и приводит к возникновению комедонов и акне. Кроме того, стресс вызывает спазм капилляров, что нарушает метаболические процессы в коже. Если добавить к этому коктейлю дефицит сна и можно обрести нового спутника — "'синдром уставшего лица».

Вредные привычки

Фастфуд, сигареты, алкоголь и другие вредные привычки негативно сказываются не только на коже, но и на всем организме, что подтверждает множество исследований.

«К вредным привычкам современности можно отнести и скроллинг. Мы прокручиваем новостные ленты, не замечая, как пролетает время, а вместе с ним наше здоровье и молодость», — подмечает Александр.

Некачественная косметика и пластика

Псевдоспециалисты, к сожалению, встречаются и в сфере эстетической медицины. Пациенты идут к косметологам и пластическим хирургам в ожидании того, что возрастные изменения будут устранены или хотя бы станут менее заметны, а получают еще больше проблем. Наш эксперт советует более тщательно выбирать специалиста и правильно подбирать уходовую косметику.

Александр: «Лучше это сделать вместе с косметологом. Самостоятельные эксперименты с кожей часто оборачиваются катастрофой. Здесь важно подбирать средства, исходя из типа кожи, изучать состав, чтобы исключить аллергические реакции».

Методы коррекции

Чаще всего «синдром уставшего лица» сопровождается птозом, отеками, наличием грыж. Когда косметология бессильна, подключается пластическая хирургия. Вот какие малотравматичные методики коррекции советует Александр Катков:

Спейслифтинг

Инновационная методика обеспечивает качественное моделирование лица за счет перераспределения мягких тканей в прежнее молодое положение. Именно это отличает ее от смас-лифтинга, в процессе которого происходит натяжение тканей за их края. Известный австралийский хирург Мендельсон установил наличие «спейсов» на лице — особых пространств, где старение проявляется наиболее выраженно. Эти зоны плывут, теряют тонус, но, если их ушить и затем восстановить связки, лицо вернется в подтянутое молодое положение. Малая травматичность обеспечивает методу преимущества: практически отсутствует реабилитация, а эффект заметен сразу.

Блефаропластика

Актуальна не только для тех, кому за сорок. Нависшее веко и мешки под глазами могут появиться и в более раннем возрасте. Трансконъюнктивальную блефаропластику можно делать пациентам, у которых наблюдаются грыжи под нижним веком при отсутствии значительных избытков кожи. Устранить мешки под глазами, большие избытки кожи, восстановить тонус век способна нижняя блефаропластика, а при наличии показаний проводится и верхняя.

Эндоскопический лифтинг

Показан при нависании верхних век, опущении наружных уголков глаз и бровей. Малотравматичная операция гармонизирует внешность, позволяет сделать взгляд более открытым, сохраняя естественную мимику и подвижность мышц лба. Благодаря небольшим разрезам, которые прячутся в волосистой части головы, следы от операции будут незаметны.

Липофиллинг лица

Методика восполняет утраченные объемы лица и показана при выраженных носогубных складках, атрофии области висков и бровей, истончении тканей. Для процедуры используют собственный жир, что обеспечивает безопасность и эффективность результата. Липофиллинг отлично сочетается с спейслифтингом.