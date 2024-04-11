Кружево: какое, как и с чем носить весной 2024

Как хорошо, что прошли времена, когда кружево можно было увидеть на платье невесты или на одежде, предназначенной для тонкой и романтичной тургеневской барышни! В этом сезоне мода позволяет играть как угодно изощренно, кружево появляется в самых неожиданных сочетаниях — и это очень интересно, а порой — дерзко, но всегда красиво. Рассказываем, с чем и как можно носить кружево весной 2024.

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С майкой или толстовкой

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Прекрасный вариант кэжуала. Юбка может быть как совсем прозрачной, так и просто декорированной крупными кружевными узорами.

«Под нее можно надевать цветные или полосатые колготки или чулки, на ногах будут уместны как туфли на высоком каблуке, так и киттен-каблук или балетки. А может, вам удобнее бегать по городу в кедах или кроссовках? Смело надевайте и не переживайте, так тоже можно», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Сверху может быть как майка-«алкоголичка», так и более формальные варианты — тишотка с принтом или без него, толстовка, рубашка — хоть из денима, хоть из хлопка или атласа. Или куртка из кожи, когда прохладно.

Романтика в полный рост

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Конечно, никуда не деться от образа «трепетной фиалки».

«Кружево может фигурировать в одежде в виде вставок или выступать полноценным материалом для топа или платья. Обратите внимание на модные в этом году банты — они могут быть контрастными или в тон основной одежде», — подчеркивает Маша.

Такой вариант, конечно, хорош для свидания или торжества.

Монохром: черный, белый или цветной

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Очень красиво кружево смотрится, когда топ из него сочетается с юбкой из того же материала, это может быть не только традиционный белый…

…но и черный: «сразу появляются то ли сицилийские, то ли цыганские нотки в образе, и это очень секси», — уверяет Маша.

С джинсами

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Тут все понятно: кружевом декорируют дыры и разрезы в обычных джинсах или куртках из денима.

«Тут возникает такой простор для творчества и рукоделия, что это невероятно прекрасно. Кружево можно разбавить лентами, красивыми пуговицами, шнуровкой и даже перьями», — восхищается стилист.

Другой вариант, который любят некоторые звезды — надеть кружевное боди под джинсы скинни или бойфренды, тут кому что больше нравится.

Панки, хой!

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Вариант для тех, кто хочет не просто играть с одеждой, а делать это интересно и даже с бунтом. Это все варианты гранжа и панка, кружево может сочетаться с брутальной кожей и тяжелыми ботинками, рваными джинсами и шортами. А как красиво смотрятся модные нынче перчатки выше локтя в образе хулиганки!

С любой обувью

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Наконец, кружево можно добавить в образ, всего лишь надев милые кружевные носочки — с кроссовками, туфлями Мэри Джейн или с рокерскими ботинками.