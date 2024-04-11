Кружево: какое, как и с чем носить весной 2024
Как хорошо, что прошли времена, когда кружево можно было увидеть на платье невесты или на одежде, предназначенной для тонкой и романтичной тургеневской барышни! В этом сезоне мода позволяет играть как угодно изощренно, кружево появляется в самых неожиданных сочетаниях — и это очень интересно, а порой — дерзко, но всегда красиво. Рассказываем, с чем и как можно носить кружево весной 2024.
С майкой или толстовкой
Прекрасный вариант кэжуала. Юбка может быть как совсем прозрачной, так и просто декорированной крупными кружевными узорами.
«Под нее можно надевать цветные или полосатые колготки или чулки, на ногах будут уместны как туфли на высоком каблуке, так и киттен-каблук или балетки. А может, вам удобнее бегать по городу в кедах или кроссовках? Смело надевайте и не переживайте, так тоже можно», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.
Сверху может быть как майка-«алкоголичка», так и более формальные варианты — тишотка с принтом или без него, толстовка, рубашка — хоть из денима, хоть из хлопка или атласа. Или куртка из кожи, когда прохладно.
Романтика в полный рост
Конечно, никуда не деться от образа «трепетной фиалки».
«Кружево может фигурировать в одежде в виде вставок или выступать полноценным материалом для топа или платья. Обратите внимание на модные в этом году банты — они могут быть контрастными или в тон основной одежде», — подчеркивает Маша.
Такой вариант, конечно, хорош для свидания или торжества.
Монохром: черный, белый или цветной
Очень красиво кружево смотрится, когда топ из него сочетается с юбкой из того же материала, это может быть не только традиционный белый…
…но и черный: «сразу появляются то ли сицилийские, то ли цыганские нотки в образе, и это очень секси», — уверяет Маша.
С джинсами
Тут все понятно: кружевом декорируют дыры и разрезы в обычных джинсах или куртках из денима.
«Тут возникает такой простор для творчества и рукоделия, что это невероятно прекрасно. Кружево можно разбавить лентами, красивыми пуговицами, шнуровкой и даже перьями», — восхищается стилист.
Другой вариант, который любят некоторые звезды — надеть кружевное боди под джинсы скинни или бойфренды, тут кому что больше нравится.
Панки, хой!
Вариант для тех, кто хочет не просто играть с одеждой, а делать это интересно и даже с бунтом. Это все варианты гранжа и панка, кружево может сочетаться с брутальной кожей и тяжелыми ботинками, рваными джинсами и шортами. А как красиво смотрятся модные нынче перчатки выше локтя в образе хулиганки!
С любой обувью
Наконец, кружево можно добавить в образ, всего лишь надев милые кружевные носочки — с кроссовками, туфлями Мэри Джейн или с рокерскими ботинками.