Стилист рассказала, какие купальники будут в тренде летом 2024 года

В 2024 году в тренде будут купальники в стиле ретро. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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По ее словам, такие модели особенно выигрышно смотрятся на женщинах с пышными формами и помогут скорректировать фигуру. Стоит обратить внимание на различные пикантные тесемки и глубокий V-образный вырез на лифе, который сегодня очень популярен, а также на корсетные вставки.

— Отличительная черта ретронаправления — это высокая талия, которая зрительно удлиняет ноги. Поэтому такие купальники рекомендуют тем, кто хочет смоделировать фигуру, — уточнила эксперт.

Она добавила, что сейчас в моде асимметрия. Чаще всего она подразумевается в слитных моделях, когда на одном плече лямка, а второе оголенное.

Стоит обратить внимание на различные принты. Это могут быть цветы, тропические орнаменты, геометричные формы, абстрактные и анималистичные мотивы.

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