Ученые неожиданно выступили против ношения джинсов

Ученые из Технологического университета Гуандуна проанализировали жизненный цикл джинсов от выращивания хлопка до их последующей утилизации. Выяснилось, что некоторые из них владелец носил всего семь раз. Исследователи заявили, что популярный предмет одежды вредит экологии за счет углеродного следа, особенно в формате fast fashion, то есть быстрой моды, когда коллекции меняются раз в несколько недель и срок жизни вещей слишком короткий.

Эксперты подсчитали, что один выход в таких джинсах «обходится» миру в 2,5 кг CO2, что эквивалентно выбросам автомобиля с бензиновым двигателем, на котором проехали 10 километров.

«Такое чрезмерное потребление привело к значительному увеличению потребления ресурсов и энергии в швейной промышленности за счет ускорения всей цепочки поставок одежды, включая процессы производства, логистики, потребления и утилизации, тем самым усиливая воздействие швейной промышленности на изменение климата», — заявил доктор Я Чжоу, ведущий автор исследования.

Решением проблемы специалисты считают развитие рынка секонд-хенда. Влияние на экологию становится более оправданным, когда одни джинсы носят 120 и более раз.