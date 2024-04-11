Пластический хирург объяснила, почему в России подорожала маммопластика

Пластический хирург Елена Миронова в интервью «Пятому каналу» прокомментировала сообщения о том, что в Москве почти в два раза увеличилась стоимость пластических операций по увеличению груди (маммопластики). По ее словам, рост цен связан с усложнившейся доставкой имплантов, анестезиологических препаратов и шовных материалов иностранного производства. Кроме того, увеличился спрос, отметила врач.

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«Клиники не экономят на качестве, потому что это риск осложнений, а значит, и репутации. Поэтому важно выбирать проверенную клинику и хирурга с хорошим именем. Тогда вы будете защищены, и ваше здоровье будет в надежных руках», — сказала Миронова.

Она добавила, что в России в ближайшие годы запланирован запуск завода по изготовлению силиконовых имплантов для груди и ягодиц. Такая продукция, по ее словам, решит проблему дорогостоящего импорта, однако пока профессиональному сообществу отечественный продукт еще не представлен.

Президент Британской ассоциации эстетических пластических хирургов Марк Пасифико до этого рассказал изданию Daily Mail, что в 2024 году спрос на операции по увеличению груди снизится, а на ее уменьшение и удаление имплантов — повысится.

Врач отметил, что частой причиной выбора операции по уменьшению груди является чувство физического дискомфорта и усталости во время «ношения» крупных имплантов.

Ранее пластический хирург назвал самые популярные зоны для липофилинга.