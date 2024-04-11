Победивший старение магнат показал, как изменилось его лицо за шесть лет

Миллиардер Брайан Джонсон, прославившийся благодаря своему проекту по борьбе с возрастными изменениями «Project Blueprint», показал, как менялась его внешность на протяжении шести лет. Джонсон выложил в Twitter (X) фото 2018 года, затем снимки 2023 и 2024 года, предлагая оценить его результат.

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Даже мой идентификатор лица сбит с толку, — подписал он снимки.

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Калифорнийский технологический магнат потратил в общей сложности шесть миллионов долларов в попытке обратить вспять возрастные изменения. Однако его прогресс оценили не все подписчики. Некоторые сочли, что мужчина постарел как минимум на десять лет, несмотря на то, что прошло всего шесть. Другие написали, что он выглядел гораздо лучше в 2018 году, а сейчас его внешность стала неестественной.

Ранее российский бизнесмен и программист Павел Дуров поделился видеороликом, в котором он погружается по шею в холодную ванну с кусками льда. По мнению бизнесмена, купание в ледяной ванне является лучшим началом дня.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предостерегла россиян от повторения того, что делает Дуров. По ее словам, если не знать всех нюансов, экстремальное закаливание способно лишь ускорить старение организма, к тому же, это огромный стресс для организма, предупредила врач.