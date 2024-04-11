Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году

Один традиционно мужской предмет гардероба станет трендовой женской одеждой в 2024 году благодаря известным брендам. Соответствующий материал публикует испанская версия журнала Vogue.

© Lenta.ru

По словам фэшн-редакторов, осенью и зимой 2024 года особенно актуальным модным изделием будут смокинги. В настоящее время данный вид пиджака презентовали многие марки, включая Nina Ricci, Loewe, Louis Vuitton и Ermanno Scervino.

Отмечается, что изначально предполагавшийся для противоположного пола предмет гардероба стал популярным у девушек, после того как его представил в своих коллекциях в 1960-х годах французский дизайнер Ив Сен-Лоран.

«Для женщины смокинг — это необходимая вещь, в которой она всегда будет чувствовать себя свободно, поскольку это стильная одежда, а не модная. Мода эфемерна, а стиль вечен», — заявлял кутюрье.

Ранее в апреле была названа модная замена джинсовым курткам весной 2024 года. Речь идет о бомберах, которые стали одним из основных предметов гардероба на показах по всему миру.