Униформа и красное платье: трендовые образы для свидания весной 2024

Конечно, вы можете подобрать для первого свидания тот образ, который будет комфортен, в первую очередь, для вас, однако, чтобы произвести впечатление на партнера, придется постараться и раскрыть женственность по максимуму. Стилист Вера Колокольцева подсказала Womanhit несколько актуальных весенних образов, к которым мужчина не останется равнодушным.

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Красное платье

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Долой черное платье, которое приелось абсолютно всем. Весной хочется яркости, и где, как не на свидании, экспериментировать с цветом!

Стилист: «В тренде насыщенные красные оттенки — от алого до морковного. Выбирайте тот, который ближе вашему цветотипу и который не придаст коже болезненный оттенок».

Разбавьте дерзкий лук легкими кедами, необязательно белыми.

Рубашка и кожаные штаны

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Если на улице прохладно для платьев и юбок или же вы не успеваете переодеться после офиса, выбирайте классическую рубашку белого или песочного цвета.

«Здесь у нас акцент на материал, шелковая рубашка и кожаные штаны — идеальный вариант для офиса и весенних романтических встреч», — комментирует стилист.

Что касается обуви, эксперт рекомендует взять в офис лодочки, чтобы быстро сменить обувь перед встречей, так как кроссовки и лоферы упростят шелково-кожаный образ.

Форма

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Речь об образе на тему школы.