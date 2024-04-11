Униформа и красное платье: трендовые образы для свидания весной 2024
Конечно, вы можете подобрать для первого свидания тот образ, который будет комфортен, в первую очередь, для вас, однако, чтобы произвести впечатление на партнера, придется постараться и раскрыть женственность по максимуму. Стилист Вера Колокольцева подсказала Womanhit несколько актуальных весенних образов, к которым мужчина не останется равнодушным.
Красное платье
Долой черное платье, которое приелось абсолютно всем. Весной хочется яркости, и где, как не на свидании, экспериментировать с цветом!
Стилист: «В тренде насыщенные красные оттенки — от алого до морковного. Выбирайте тот, который ближе вашему цветотипу и который не придаст коже болезненный оттенок».
Разбавьте дерзкий лук легкими кедами, необязательно белыми.
Рубашка и кожаные штаны
Если на улице прохладно для платьев и юбок или же вы не успеваете переодеться после офиса, выбирайте классическую рубашку белого или песочного цвета.
«Здесь у нас акцент на материал, шелковая рубашка и кожаные штаны — идеальный вариант для офиса и весенних романтических встреч», — комментирует стилист.
Что касается обуви, эксперт рекомендует взять в офис лодочки, чтобы быстро сменить обувь перед встречей, так как кроссовки и лоферы упростят шелково-кожаный образ.
Форма
Речь об образе на тему школы.
Вера: «Кто-то считает школьную униформу на взрослой женщине пошлостью, но здесь важно только дать намек, а не собирать школьный комплект. Подберите мини-юбку в широкую складку и дополните жилеткой в том же цвете или белой рубашкой. Главное, исключите сочные оттенки, если остановитесь на мини».