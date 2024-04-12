42-летняя Вера Брежнева показала лицо без фильтров

42-летняя певица Вера Брежнева снялась без макияжа на балконе виллы у моря. Артистка поделилась кадром в соцсети.

Вера Брежнева давно не проживает на территории РФ. Предположительно, сейчас артистка находится в Барселоне. В личном блоге Вера показывала рассвет и случайно попала в кадр. Певица была без макияжа и прически.

Напомним, что Брежнева долгое время жила в браке с Константином Меладзе. Однако в октябре 2023 года стал известно о разводе супругов. За годы брака у них не было общих детей. Вера не стала называть причину расставания.

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Ранее сообщалось, что уехавшую из России Веру Брежневу ждет судебное разбирательство из-за долгов. Артистка задолжала Пенсионному фонду 500 рублей. Подробности смотрите в этой новости.

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