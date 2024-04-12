Дерматолог раскрыла, в какое время года лучше удалять родинки

Лучше всего удалять родинки в период с осени по весну, когда воздействие солнца на кожу не такое сильное, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что, если необходимость пройти процедуру появилась в летний период, нужно использовать специальные уходовые средства, чтобы избежать пигментации и появления рубцов.

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Как уточнила дерматолог, удалению подлежат родинки, которые вызывают опасения у медиков. После этого соскоб направляют на биопсию. По ее результатам устанавливается диагноз и, если наличие рака подтверждается, врач направляет пациента на советующее лечение.

Удалить можно и здоровые родинки. Например, если они расположены в зоне, где постоянно травмируются. Сделать это можно, обратившись к врачу. Егорова отметила, что, идя на такую процедуру, важно помнить, что удаленную ткань даже в таком случае лучше отправить на последующую биопсию.