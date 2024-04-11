Пять правил пилинга, о которых вы могли не знать

Все мы знаем, что для здорового ухода за лицом необходимо выполнять определенные бьюти-ритуалы. Основные действия: очищение, увлажнение и использование SPF — полезны для всех типов кожи, но есть один важный шаг, которого обычно избегают: отшелушивание. А ведь это очень важно весной, потому что за зимой эпидермис становится толще и грубее, накопив порядочный слой отмерших клеток!

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«Существует ложное убеждение, что эксфолиация повреждает кожный барьер (это может быть правдой, если делать это неправильно или использовать слишком жесткие для вашего типа кожи средства), но отшелушивать кожу просто необходимо, чтобы получить сияющий и чистый цвет лица», — объясняет косметолог Ирина Головина.

Какие бывают эксфолианты

Существует два типа отшелушивающих средств: физические и химические. В физических скрабах используются зерна (например, сахар, кофе или соль, измельченные косточки абрикосов), которые физически удаляют омертвевшие клетки кожи.

Химические отшелушивающие средства, напротив, используют кислоты, такие как альфа-гидроксикислоты (AHA) и бета-гидроксикислоты (BHA), которые проникают глубоко в поры, удаляя грязь и жир. Некоторые люди предпочитают одно другому, но на самом деле оба средства могут быть полезны для большинства типов кожи при условии их правильного использования.

Почему важно отшелушивать кожу?

Возможно, вы уже знаете, что отшелушивание придает коже свежее сияние и помогает ей выглядеть лучше, но вы можете не знать, что оно еще и улучшает здоровье вашей кожи. «Ежедневно клетки эпидермиса обновляются, и клетки, образующие внешний слой, отмирают, а на их место приходят новые. Эксфолиация обеспечивает их полное удаление. Если этого не делать, цвет лица станет тусклым, а со временем поры могут забиться, что часто приводит к появлению прыщей или жирной коже», — рассказывает Ирина.

Преимущества эксфолиации

Отшелушивание помогает стимулировать синтез коллагена, улучшая текстуру кожи и сохраняя ее подтянутой, упругой и молодой. Что касается частоты отшелушивания, то Ирина советует прислушиваться к своей коже и ее потребностям — или следовать советам вашего косметолога.

Некоторые люди предпочитают химические средства физическим и наоборот, но все зависит от ваших конкретных потребностей и выбранного средства для эксфолиации.

"Глубокий пилинг может проводиться в салоне раз в сезон, например, а мягкую поддержку вполне можно выполнять и дома бытовыми эксфолиантами', — добавляет Ирина.

Как безопасно отшелушивать кожу

Если использовать средство, которое не подходит для вашего типа кожи или проводить эксфолиацию слишком интенсивно и грубо, это может вызвать микроразрывы.

«Эти разрывы позволяют бактериям проникать в эпидермис, что может привести к воспалению, закупорке пор, разрушению капилляров и образованию рубцов», — говорит Ирина.

Не переборщите с эксфолиацией

Еще одна причина не переусердствовать: это контрпродуктивно.

«Отшелушивание полезно для нашей кожи, но когда оно чрезмерное — либо слишком частое, либо слишком жесткое, либо не подходящее для нашей кожи — может привести к обратному эффекту и побочным реакциям: покраснению, раздражению и шелушению», — предупреждает специалист.

Она также советует быть осторожными при нанесении пилинга, поскольку время его действия варьируется в зависимости от продукта.

«Химические отшелушивающие средства следует оставлять на коже только на то время, которое рекомендовано на упаковке. Физические же скрабы нужно использовать не дольше пары минут».

Подберите правильные средства

«Людям с чувствительной кожей следует выбирать более щадящие средства для пилинга. Например, умывание с низким содержанием AHA или BHA или химический эксфолиант», — говорит косметолог.

Химическое, а не физическое отшелушивание полезно особенно тем, у кого сухая кожа. И помните, что не вся кожа на вашем теле одинакова.

«Важно помнить, что кожа лица и шеи гораздо более нежная и деликатная, чем на остальных участках тела, поэтому большинству людей нужны два разных отшелушивающих средства», — убеждает Ирина.

Используйте эксфолианты по утрам

Хотя любое время суток подходит для этого, отшелушивание утром — идеальный вариант, потому что ночью кожа восстанавливается — это время лучше подходит для питания и увлажнения.

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