Стилистка назвала необходимую вещь в гардеробе

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

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По словам специалистки, изделием, которое можно надеть на любое событие и в любой сезон, а также сочетать с самыми разными предметами одежды и обувью, является плиссированная юбка. Стилистка подчеркнула, что она будет удачно смотреться с высокой посадкой, ремнем на поясе и длиной миди.

«Однако, если девушка миниатюрная, ростом ниже 160 сантиметров, ей с такой юбкой нужно носить сапоги, которые будут под нее заходить. И желательно, чтобы они были в тон ткани. Либо нужна любая обувь на каблуке», — заявила Краснова.

Собеседница издания посоветовала сочетать упомянутую вещь с рубашкой или футболкой. При этом на официальные мероприятия она призвала надевать с плиссированной юбкой блузку или пиджак.

Среди прочего, стилистка рассказала, что из обуви можно отдать предпочтение балеткам, кедам, ботильонам и изящным туфлям на высоких каблуках. В заключение Краснова уточнила, что в текущем сезоне также популярны прямые юбки в пол.

«Не стоит покупать вариант мини или чуть ниже колена — они сейчас не актуальны», — подытожила женщина.

Ранее стилист Александр Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну. Так, модным предметом гардероба в текущем сезоне стала парка.