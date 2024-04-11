Экс-возлюбленная Венсана Касселя показала фигуру в «голом» платье

Экс-жена актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки устроила съемку в автомобиле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Тина Кунаки показала фигуру в «голом» платье. Образ дополнили массивные браслеты и лодочки на высоких каблуках. Ей также сделали укладку с высоким хвостом и нюдовый макияж.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте, по слухам, измена модели стала поводом для расставания.

Актер уже завел роман с девушкой, которая моложе бывшей жены. Артист встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой, у пары 30-летняя разница в возрасте.

У Венсана Касселя также есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 19-летняя Дева и 13-летняя Леони. Артисты состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Обе дочери экс-супругов живут с матерью, но звезда не препятствует их общению с отцом.

Ранее Венсан Кассель впервые вышел на публику со своей новой девушкой.