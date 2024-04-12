Кайли Дженнер заподозрили в копировании стиля Бьянки Цензори
Кайли Дженнер отправилась на отдых, где продемонстрировала поклонникам фигуру в новых нарядах. Так, девушка выложила фото в откровенном наряде на фоне заката.
26-летняя модель сделала гладкую укладку, зачесав волосы назад, а также надела облегающее платье с сияющим эффектом. Однако поклонники заподозрили Кайли в копировании образа Бьянки Цензори.
«Кайли похожа на Бьянку больше, чем сама Бьянка», «Сестра-близнец Цензори», «Похоже, сестра Ким тоже вдохновилась новой женой Уэста», — написали они под фотографией.