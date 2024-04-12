Кайли Дженнер заподозрили в копировании стиля Бьянки Цензори

Кайли Дженнер отправилась на отдых, где продемонстрировала поклонникам фигуру в новых нарядах. Так, девушка выложила фото в откровенном наряде на фоне заката.

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26-летняя модель сделала гладкую укладку, зачесав волосы назад, а также надела облегающее платье с сияющим эффектом. Однако поклонники заподозрили Кайли в копировании образа Бьянки Цензори.