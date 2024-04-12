Как правильно подобрать брючный костюм на весну

Принято считать, что брючные костюмы подходят исключительного для деловых встреч и офиса. Однако сегодня они прочно обосновались в гардеробе каждой модницы. Этот важный элемент стиля позволяет создавать не только строгие и деловые образы, но и повседневные. Незаменимость брючных костюмов в том, что универсальны для любого возраста, комплекции и статуса.

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Как правильно подобрать свой фасон с учетом сезона, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, основатель бренда одежды Наталья Шумиловская.

Оверсайз

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По словам дизайнера, модели, которые большемерят, не уступают своих позиций последние несколько лет, поэтому свободные брючные костюмы будут очень популярны этой весной.

— Плюс такой модели, что ее можно носить как в классической двойке: брюки и пиджак, так и использовать каждый элемент для самостоятельного образа. Так, пиджак оверсайз отлично подойдет для вечернего образа: можно накинуть его поверх платья на бретельках или, например, надеть с широкими джинсами с завышенной талией и кроп-топом. Широкие длинные брюки без своего компаньона можно сочетать с базовой футболкой и кедами или — более романтичный вариант — с блузкой и лодочками, — предложила Шумиловская.

Материал

Весной погода очень переменчива, поэтому костюмы с более легкой текстурой лучше оставить для летнего сезона, отметила эксперт. В межсезонье лучше отдать предпочтение плотному трикотажу, а также более прочным тканям, которые не мнутся и хорошо держат форму.

Яркие цвета

После хмурой зимы, с появлением солнца темные и объемные вещи хочется сменить на яркие расцветки и легкие модели, заметила дизайнер.

— Брючные костюмы насыщенных цветов помогут не только выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, но и поднять настроение. При выборе цвета лучше всего опираться на свой цветотип — это поможет выбрать наиболее выигрышный цвет костюма и подчеркнуть все ваши достоинства, — порекомендовала Шумиловская.

Особенно популярны в этом весеннем сезоне насыщенный синий, цвет спелой вишни и лимонный, добавила эксперт.