Эксперты дали рекомендации по избежанию ошибок при уходе за телом

Кожа, самый обширный орган человека, несет важные функции, включая регуляцию температуры и защиту от множества внешних угроз. Тем не менее, как отмечает Центральная Служба Новостей, дерматологи предостерегают от излишеств в уходе за кожей, указывая на возможные последствия, такие как сухость и экзема.

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Доктор Лорен Плох из Южной Каролины подчеркивает важность учета всех частей тела при уходе за кожей, не ограничиваясь только лицом. Она говорит, что кожные проблемы могут возникать везде, от акне до солнечных ожогов. Доктор Линдси Бордоне из Колумбийского университета настаивает на необходимости сокращения ухода до необходимого минимума. Она утверждает, что ежедневное использование мыла может не понадобиться, особенно для людей с сухой кожей.

Доктор Остад выделяет вредные компоненты в мыле, которые могут разрушать защитный барьер кожи. В замен, он советует регулярно применять увлажняющие лосьоны или кремы, особенно в холодное время года или когда кожа требует дополнительного увлажнения.

Защита кожи от солнца также играет критическую роль в уходе. Доктор Плох подчеркивает необходимость использования солнцезащитного крема с SPF 30 или выше для защиты участков тела, наиболее подверженных солнечному воздействию. Она добавляет, что регулярное применение солнцезащитного крема не только уменьшает риск рака кожи, но и помогает предотвратить признаки старения.