Космическая мода в кино: самые яркие и необычные образы в фильмах

С момента, когда человек начал мечтать о покорении космоса, его воображение не переставало создавать новые образы будущего. Космическая мода стала одним из способов выразить эти фантазии, и кинематограф сыграл в этом важную роль, предлагая зрителям оригинальные наряды. Специально ко Дню космонавтики популярный блогер, модель Sanya Becker расскажет о ярких и необычных космических образах в кино.

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«Пятый Элемент» (1997)

Французский кинорежиссер Люк Бессон и модельер Жан-Поль Готье создали уникальные и футуристичные образы. Один из самых запоминающихся — Лилу, девушки с другой планеты, который представляет собой белый комбинезон из термоповязок. Костюм символизирует свободу героини, ее уязвимость, и является продолжением исследования темы наготы и нижнего белья в работах Готье.

Идею с бинтами предложила сама Мила Йовович, вдохновившись больничной накидкой в процессе съемок, а известный модельер воплотил эту идею в реальность. Сейчас все чаще на модных показах и в коллекциях брендов можно увидеть отсылки в культовому образу — много тела, вырезов, футуристичных силуэтов и материалов.

История с эпатажем отражается и в образе оперной певицы-инопланетянки Дивы Плавалагуна. Готье создал для нее платье голубого оттенка с металлическим блеском, плотно прилегающее к телу, тем самым оставляя зрителей в недоумении, является ли это тело или костюм.

Помимо одежды, образы будущего дополняются яркими элементами, такими как оранжевые волосы Лилу, синие тени стюардесс круизного судна «Флостон Парадайз» или зализаной на одну сторону челкой злодея Зорга.

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

Еще один фильм, созданный Люком Бессоном «Валериан и город тысячи планет» представляет собой набор космических образов: от нарядов главных героев до костюмов инопланетных рас. Для создания большинства образов использовались твердые материалы, например, пластик, металл и неопрен. Несмотря на это, главные герои выглядят удивительно элегантно.

На одном из кадров можно увидеть Кару Делевинь и Дейна ДеХаана в зеленой военной форме из неопрена, украшенной металлическими пуговицами и звездами. Этот наряд выглядит строго, эффектно и стильно.

Не менее эффектно выглядят и костюмы инопланетных рас. Их необычные голубые наряды, с элементами неонового макияжы подчеркивают их уникальность и особенность.

«Восхождение Юпитер» (2015)

Один из самых запоминающихся костюмов в фильме сестер Вачовски — костюм главной героини Юпитер Джонс. Он представляет собой облегающее белое платье из тюли с красной вышивкой и аппликациями. По ходу фильма Юпитер Джонс меняет свой гардероб: сначала она носит клетчатые рубашки, затем переходит к облегающему комбинезону черного цвета, а в конце — к платьям королевского стиля. Такой контраст с земной одеждой героини позволяет лучше раскрыть ее характер.

Большая часть второстепенных персонажей из фильма облачены в экстраординарные латексные костюмы — неотъемлемый атрибут космической моды. Так одеты девушки-андроиды и инопланетные служанки. Головы у них наголо обриты, чтобы показать отличительный классовый признак.

«2001: Космическая Одиссея» (1968)

Космическая мода в фильме отражает тенденции времени, когда он был снят. Одежда персонажей состоит из простых и функциональных вещей. Например, девушки-хостес на космических станциях носят свитшоты в комплекте с прямыми облегающими трикотажными брюками. Обувь в космической моде, по мнению режиссера Стэнли Кубрика, тоже должна быть удобной — белые кеды, туфли с каблуком-рюмкой или резиновые сапоги.

Но в фильме не обошлось без необычных акцентов. Например, знаменитый розовый тотал-лук стюардессы до сих пор повторяют дизайнеры. Помимо этого, шапочки стюардесс, у которых интересная история. Первоначально данный головной убор, отдаленно напоминающий шлем скафандра, был создан модельером Юбером Живанши специально для Одри Хепберн, а впоследствии стал дополнением к униформе экипажа в фильме Стэнли Кубрика.

«Барбарелла» (1968)

Костюмы для главной героини создал известный дизайнер Пако Рабанн. Образы Барбареллы отражают оригинальные идеи дизайнера и модные тенденции 1960-х годов.

Героиня меняет наряды около 20 раз: диско-платье, платье-кольчуга, пластиковое боди, купальник из спандекса, костюм-футляр с прозрачными вставками и платье из меха. Практически все наряды созданы из промышленных материалов, свойственных космической моде.

Самый известный костюм Барбареллы — зеленая туника из пластиковых пластин с пластиковой бахромой. Этот наряд был признан самым сексуальным кинообразом 1960-х годов, согласно опросу журнала Film Review, а героиня — самой сексуальной фантастической киногероиней. Сам модельер говорил, что на создание образа «амазонки будущего» его вдохновило феминистское движение.