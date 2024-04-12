Как распознать поддельные часы

Вопрос, как отличить подделку, вызывает оживленные дискуссии в часовых сообществах и соцсетях. Это не удивительно — в сети и оффлайне множество предложений купить «фирменные» наручные часы за полцены и еще ниже, причем с «доказательствами» подлинности. Имитаторы научились делать довольно убедительные копии, но подделка никогда не сравнится с оригиналом по качеству. Поэтому наша статья пригодится всем, кто не хочет напрасно потратить деньги на красивый, но практически бесполезный гаджет.

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Цена

Если вы интересуетесь часами, но еще не разобрались в теме, то запомните: модели от топовых брендов не могут стоить дешево. Посетите официальный сайт производителя и поинтересуйтесь ценами. Если предлагают «настоящие» часы по цене сильно ниже рынка, вас пытаются обмануть.

Акции

«Берете одни, вторые получаете бесплатно». Два товара по цене одного — известный маркетинговый прием. Нет ничего плохого, когда вы покупаете таким способом йогурт в супермаркете, но в случае с люксовыми часами такой маркетинг должен насторожить. Ни один уважающий себя магазин не станет продавать дорогие часы «с нагрузкой» в виде еще одних дорогих часов. Если вам предлагают подобное, это явный контрафакт.

Много надписей на циферблате и корпусе

Обилие надписей на циферблате — не признак крутости. Топовые часовые бренды предпочитают лаконичность. На качественных фирменных часах можно встретить надписи Automatic, Chronometer, указание водостойкости (WR), логотип марки, но не более того.

Лишние кнопки

На поддельных часах нередко присутствуют кнопки, которые не несут никакой функции, кроме декоративной. Например, снизу или сверху от заводной головки есть кнопка хронографа, но на самих часах никакого дополнительного счетчика нет. Нажмите на эти кнопки — если ничего не происходит, перед вами явная подделка.

Неаккуратное исполнение

Топовые часовые бренды отличаются безупречной финишной отделкой. Каждый элемент искусно шлифуется, иногда покрывается декоративным узором. Это особенно заметно на часах типа скелетон с прозрачной задней крышкой. Механизм такого гаджета смотрится, как настоящее произведение искусства. Стоит использовать увеличительное стекло, чтобы внимательно рассмотреть устройство. Если видны следы неаккуратного исполнения, детали сделаны с минимальными затратами и кустарным способом, это поддельный продукт из Китая или другой страны, промышляющей фейками.

Экзотические формы корпуса

Большинство моделей наручных часов от мировых производителей выпускают в круглом, реже прямоугольном корпусе. Есть часы с безелем особой формы (восьмиугольной). Большинство мастерских придерживаются определенного стандарта. Например, у Patek Philippe и Cartier корпус прямоугольный, у Richard Mille — бочкообразный.

В любом случае, если часы не круглой формы, стоит усилить бдительность и изучить их максимально внимательно. Лучше сто раз проверить, чем приобрести подделку, которая перестанет ходить через пару месяцев.