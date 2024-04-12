Стала известна цена куртки из пакетов для рвоты

Художница Джесси Бирден раскрыла цену куртки, которую она сшила из десятков пакетов для рвотных масс. Соответствующий материал публикует New York Post.

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Дизайнер рассказала, что на создание пуховика ее вдохновил яркий дизайн упомянутых мешков.

«В своей работе я использую много нестандартных материалов, а все эти пакеты для рвоты, в том числе винтажные, действительно выглядят уникально. Надеюсь, что мое творение даст вторую жизнь необычным пакетам», — высказалась она.

Известно, что эксклюзивный предмет гардероба Бирден изготовила к 75-летию со дня его создания. Вещь, созданную в единственном экземпляре, продадут 17 апреля за 7,5 доллара (около 700 рублей).