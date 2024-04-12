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Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года
© Lenta.ru

Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки. Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками, на которых модели использовали данные аксессуары, чтобы дополнить образы. Так, на размещенных фото манекенщицы продемонстрировали сумки разных размеров, форм и расцветок в сочетании с юбками, платьями и плащами.

«Плетеные сумки — это не только пляжная мода!» — заявил Рогов.
Тренды
Владислав Лисовец
Александр Рогов