Главные причины появления акне и способы избавиться от проблем с кожей

Высыпания на коже, угри и прыщи, или по медицинскому определению — акне могут всерьез испортить жизнь. Их появление часто влияет на самооценку, особенно у подростков. Именно в пубертатном возрасте чаще всего проявляются эти проблемы с кожей. Что, помимо гормональной перестройки, может быть причиной прыщей, как подобрать правильный уход, чтобы от них избавиться, и в каком случае нужно обращаться к врачу, «Газете.Ru» рассказала косметолог.

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Что такое акне (или прыщи)

Акне — это распространенное дерматологическое заболевание, которое проявляется в виде различных типов высыпаний на коже (их в обиходе часто называют прыщами). Оно возникает на фоне забивания сальных желез и волосяных фолликулов.

Воспаления обычно возникают на лице, спине, груди и плечах из-за особенностей кожи в этих областях. Акне может варьироваться по степени тяжести от небольших неприятных покраснений до серьезных и оставляющих рубцы образований.

Акне формируется в результате нескольких процессов в коже.

Производство себума. Все начинается с сальных желез, которые производят себум — маслянистое вещество, предназначенное для смазывания и защиты.

Гормональные изменения, особенно повышение уровня андрогенов (мужских половых гормонов, присутствующих как у мужчин, так и у женщин), могут стимулировать сальные железы производить больше себума. Это приводит к жирному блеску и служит благоприятной средой для развития акне.

Накопление мертвых клеток кожи. Клетки кожи постоянно обновляются: старые отмирают, поднимаются на поверхность и отшелушиваются. Однако иногда этот процесс нарушается. Тогда мертвые клетки не удаляются должным образом. Вместо этого они могут скапливаться на поверхности дермы и внутри пор. Если это дополняется избытком себума, то образуются комедоны — черные и белые точки.

Блокировка пор и размножение бактерий. Когда себум и мертвые клетки кожи накапливаются, они могут блокировать поры. Это создает идеальную среду для роста бактерий. Эти бактерии всегда присутствуют на коже и, как правило, не вызывают проблем. Однако, когда они начинают размножаться в закупоренных порах, это может привести к воспалению.

Воспаление. Иммунная система реагирует на бактерии, вызывая воспаление. Хотя это часть естественного процесса заживления, избыточное воспаление может ухудшить состояние кожи. Тогда высыпания становятся более заметными и болезненными.

Акне бывают нескольких видов:

легкая форма: черные и белые точки, которые формируются из-за блокировки пор;

средняя и сложная форма: папулы (небольшие красные шишки), пустулы (прыщи с гнойным верхом), узелки (большие, твердые шишки под кожей) и кисты (большие наполненные гноем образования). Эта форма акне может оставлять рубцы.

Почему на коже появляются воспаления и прыщи

Причины акне многофакторные — это и подростковый возраст, и генетика, и длительное применение комедогенных средств, объяснила кандидат медицинских наук и врач-косметолог Ольга Высоцкая. Кроме того, по ее словам, гормоны часто играют роль не только в появлении акне, но и обострении.

Гормональный сбой и состояние кожи

Увеличение выработки себума. Сальные железы, которые гормонозависимы, могут вырабатывать слишком много себума, что приводит к закупорке пор и развитию акне. Это особенно заметно во время полового созревания, менструального цикла, беременности или при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). Кроме того, стресс может увеличивать уровень андрогенов, стимулируя работу сальных желез.

Изменения уровня эстрогенов и прогестерона. Эстрогены — группа женских половых гормонов. Прогестерон в свою очередь отвечает за менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие. Эти гормоны также влияют на кожу, а их колебания могут способствовать появлению акне.

Менструальный цикл. Многие женщины замечают обострение акне перед менструацией: уровень эстрогенов падает, а прогестерона увеличивается, что может стимулировать производство себума.

Беременность. Во время беременности уровни эстрогена и прогестерона значительно изменяются. Это может приводить к высыпаниям у некоторых женщин.

Прием оральных контрацептивов. Оральные контрацептивы также влияют на уровни эстрогена и прогестерона. Причем это может как улучшить, так и ухудшить состояние акне: это зависит от типа контрацептива и индивидуальной реакции организма.

Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1). Увеличение уровня IGF-1, особенно в подростковом возрасте и при употреблении пищи с высоким гликемическим индексом, может способствовать образованию акне. Кроме того, IGF-1 может стимулировать сальные железы и влиять на обновление кожных клеток.

Как неправильный уход влияет на кожу

Использование неподходящих продуктов. Косметика, которая не соответствует типу кожи, может нарушить естественный баланс: например, слишком агрессивные очищающие средства для сухой кожи или слишком жирные кремы для жирной. Это может привести к увеличенной выработке себума, забиванию пор и, как следствие, к акне. Неподходящие продукты могут вызывать аллергические реакции и раздражение.

Чрезмерное использование скрабов и пилингов. Хотя эксфолиация кожи является важной частью ухода, поскольку она помогает удалять мертвые клетки и стимулирует обновление, чрезмерное ее использование может повредить кожный барьер. Это может привести к сухости, покраснению и воспалению.

Недостаточное увлажнение. Недостаточное увлажнение может привести к сухости и шелушению. Это делает дерму более восприимчивой к раздражителям и инфекциям. Не говоря о том, что сухость кожи может ускорить процесс старения: недостаток влаги усиливает видимость морщин и тонких линий.

Неправильное очищение. Неправильное очищение или его отсутствие может привести к накоплению мертвых клеток кожи, излишку себума и загрязнению. С другой стороны, чрезмерное и слишком агрессивное очищение может вызывать сухость и раздражение.

Как питание влияет на кожу

Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). Продукты с высоким ГИ быстро повышают уровень сахара в крови, что стимулирует выработку инсулина. Высокий уровень инсулина может увеличивать производство кожного сала и стимулировать рост клеток, которые блокируют поры. К таким продуктам относят: белый хлеб, белый рис и другие рафинированные зерна, сладкие напитки и снеки, выпечку и сладости.

Молочные продукты. Некоторые исследования связывают употребление молочных продуктов с увеличением случаев акне, хотя механизмы этого воздействия до конца не ясны. Согласно этой версии, молочные продукты могут стимулировать выработку инсулина и и IGF-1.

Жирная и жареная пища. Хотя прямая связь между жирной пищей и акне не доказана, избыток жирной и жареной пищи может способствовать общему воспалительному процессу в организме, что теоретически может усугубить акне. К тому же, привычка злоупотреблять жирным часто сопровождается недостатком питательных веществ, важных для здоровья кожи.

Шоколад. Исследования по влиянию шоколада на акне также противоречивы. Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление шоколада может усиливать акне у некоторых людей. Это может быть связано с высоким содержанием сахара и жиров в молочном шоколаде или с другими компонентами какао.

Фаст-фуд. Фаст-фуд часто содержит много добавленных сахаров, жиров и других веществ, которые могут способствовать воспалению и не лучшим образом сказываться на здоровье кожи.

Рекомендации

Сбалансированное питание. Потребление большого количества свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и белка может помочь улучшить состояние кожи и снизить вероятность развития акне.

Гидратация. Достаточное потребление воды помогает поддерживать оптимальный уровень гидратации кожи. Общее количество воды в организме человека варьирует от 55% до 65%, поэтому важно поддерживать водный баланс для здоровья.

Ограничение сахара и молочных продуктов. Если вы замечаете, что акне ухудшается после употребления определенных продуктов, попробуйте ограничить их потребление и наблюдать за изменениями.

«Мы пациентам рекомендуем ограничить быстрые углеводы, молочные продукты особенно с высоким содержанием жира», — уточнила Ольга Высоцкая.

Как стресс и недосып влияют на кожу

Влияние стресса

Повышенное выделение кортизола. Стресс стимулирует высвобождение кортизола — гормона стресса, — который может увеличивать производство кожного жира, способствуя образованию акне и других воспалительных процессов в коже.

Замедление заживления ран. Из-за постоянных переживаний и депрессии процесс заживления ран может замедляться, из-за чего кожа становится более уязвимой к инфекциям и травмам. Это особенно заметно, когда постакне долго засыхают.

Влияние недосыпа

Снижение восстановления кожи. Во время сна организм активно восстанавливается и регенерируется, в том числе и кожа. Недостаток сна нарушает эти процессы, что может привести к увяданию кожи, появлению морщин, тусклому цвету лица и образованию акне.

Увеличение воспалительных процессов. Недосып может увеличивать интенсивность воспалительных процессов в организме. Это негативно сказывается на состоянии кожи и может способствовать развитию акне.

Снижение уровня гидратации. Нехватка сна может нарушить гидробаланс кожи, приводя к увеличению потери влаги и, как следствие, к сухости и шелушению кожи. Если в этот момент на кожу попадут бактерии, то могут образоваться акне.

Как лечить акне

К лечению нужно подходить комплексно, сочетая правильный уход за кожей с использованием медицинских препаратов, а в некоторых случаях и изменением образа жизни. Важно понимать, что лекарства может назначить исключительно врач по анамнезу.

Наружные средства

Бензоилпероксид. Эффективно уничтожает бактерии, вызывающие прыщи, и помогает очистить поры. Он обладает мощным антибактериальным действием, эффективно суши прыщи и уменьшает воспаление. В аптеках можно найти в виде гелей или мазей.

Салициловая кислота. Помогает удалять из пор мертвые клетки кожи а также предотвращать их закупорку. Можно купить тюбик салициловой кислоты 1% в аптеке и протирать лицо ватным спонжем с утра и перед сном. Также его добавляют в лосьоны, тоники и кремы.

Ретиноиды (адапален, третиноин). Препараты на основе витамина А способствуют обновлению клеток кожи и уменьшению воспаления. Хорошо помогают бороться с постакне, осветляя кожу.

Азелаиновая кислота. Эффективна против бактерий и помогает уменьшить воспаление и гиперпигментацию. Реже всего вызывает зуд, покраснение и аллергические реакции. В отличие от других средств ее можно использовать в течение неограниченного периода.

Циндол (болтушка). Цинк обладает антибактериальными свойствами, что делает его эффективным в борьбе с вызывающими акне бактериями. Регулярное использование циндола может помочь снизить количество инфекций на коже.

Медикаментозные средства

Антибиотики. Врачи назначают их для уменьшения бактерий и борьбы с воспалением. Обычно их пьют в комплексе с наружными средствами.

Препараты с изотретиноином. Как правило, их выписывают в тяжелых случаях акне. Это мощное средство, которое обязательно требует контроля врача.

Гормональная терапия. Особенно эффективна у женщин, у которых прыщи связаны с гормональными нарушениями. Ее может предложить исключительно доктор на основе анализов и общего обследования.

Изменение образа жизни и уход за кожей

Правильный уход за кожей. Используйте мягкие очищающие средств и не комедогенные увлажняющие кремы.

Здоровое питание и питье. Постарайтесь снизить потребление продуктов, вызывающих повышение уровня сахара в крови и воспаление, и пить достаточное количества воды.

Соблюдение основ правильного питания — так называемое правило здоровой тарелки. Суть в том, чтобы визуально поделить еду на вашей тарелке на четыре части так, чтобы 35% приходилось на овощи, 15% — на фрукты, 25% — на цельные зерна и оставшиеся 25% — на белки.

Избегание трения и давления на кожу. Необходимо избегать тесной одежды, которая может вызвать трение. Также лицо стоит протирать исключительно салфетками, а не полотенцами, на которых могут скапливаться бактерии. И, конечно же, не трогайте кожу и прыщи руками. Давить их тоже нельзя.

Регулярная смена постельного белья. Особенно это касается наволочек. В целом, лучше всего использовать шелковые наволочки. Так вы сможете минимизировать контакт кожи с бактериями и трение.

«Безусловно, большинство пациентов не обойдется без помощи специалиста. Много нюансов, которые поможет решить только специалист: назначение лечебных средств, борьба с постакне», — заявила косметолог.

Когда нужно обращаться к врачу

1. Самолечение не помогает

Если вы уже пытались ухаживать за кожей дома, используя безрецептурные средства от акне и не заметили улучшения в течение четырех–шести недель, пора обратиться за профессиональной помощью.

2. Умеренные или тяжелые формы акне

Если у вас обширные участки кожи поражены папулами, пустулами, узлами или кистами, это может указывать на умеренное или тяжелое акне. Такие формы чаще всего требуют лечения под наблюдением дерматолога, чтобы избежать дальнейших осложнений.

3. Акне вызывает эмоциональный дискомфорт

Если акне серьезно влияет на вашу самооценку, вызывает стресс или депрессию, не стесняйтесь обратиться за медицинской помощью. Важно понимать, что акне — не только физическая проблема, но и эмоциональная: ее влияние на качество жизни не следует недооценивать.

4. Акне оставляет рубцы

Если на коже начали формироваться рубцы от акне, это значит, что воспаление проникает глубоко в кожу, и необходимо более интенсивное лечение. Рубцы могут быть постоянными, поэтому своевременное обращение к дерматологу поможет решить проблему.

5. У вас возникли вопросы о лечении акне

Если у вас есть сомнения по поводу выбора средств для лечения акне или вы хотите узнать о более эффективных методах лечения, консультация с дерматологом может предоставить необходимую информацию и поддержку. Кроме того, деликатный врач всегда найдет слова поддержки.

6. Акне возвращается после лечения

Если акне продолжает возвращаться после курса лечения, возможно, потребуется пересмотреть ваш план лечения или исследовать другие потенциальные причины возникновения прыщей.