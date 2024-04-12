Стилист назвала вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины

Плиссированная юбка — это универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Такой совет дала стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.

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Эксперт отметила, что такую юбку можно надеть на любое событие и в любой сезон, а сочетать — с самыми разными предметами одежды и обувью. При этом она всегда будет добавлять образу женственности и изысканности. Для повседневного образа плиссированную юбку можно сочетать с рубашкой или футболкой, а на официальные мероприятия — надевать с блузкой или пиджаком.

Краснова отметила, что такую юбку можно носить с самой разной обувью: в зависимости от сезона и стиля это могут быть балетки, кеды, ботильоны и изящные туфли на высоких каблуках.

Юбку стоит выбирать с ремнем на поясе, с высокой посадкой, с длиной миди, передает «Москва 24».

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