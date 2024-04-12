Певица Анна Семенович появилась на публике с новым имиджем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Звук».

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46-летняя Анна Семенович позировала в серебряной мини-юбке и черной футболке со стразами. Она также сменила стрижку и оттенок волос — сделала челку и холодный блонд с карамельными локонами.

Героями вечера также стали NILETTO, Олег Майами, Леша Свик, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Сосо Павлиашвили, ST и другие.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».