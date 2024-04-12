Дизайнер назвала самые модные джинсы текущего года

В текущем году мировой рынок моды заполонят вещи свободного кроя. Если в минувшем году особой популярностью пользовались оверсайз-футболки и кофты, то в 2024 им на смену пришел объемный низ. Об этом рассказала дизайнер Екатерина Бельцева.

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— Ярким примером являются широкие скейтерские джинсы, которые набирают свою актуальность в повседневной жизни, — пояснила эксперт моды.

По мнению дизайнера, джинсы свободного кроя следует сочетать с более обтягивающим верхом. Например, дополнить образ можно кроп-топом или укороченной джинсовой курткой.

Еще одной популярной моделью низа в этом году станут джинсы карго, которые в сочетании с массивной обувью создадут неповторимый образ, передает Gazeta.ru.

Стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум рассказали, какие джинсы могут визуально состарить человека, и призвали не носить модели, которые «добавляют» лишние годы к образу.

В свою очередь стилист Влад Лисовец рассказал, что весной будут особенно популярны контрастные оттенки в одежде. Любителям экспериментов эксперты советуют попробовать новый тренд — цветные колготки.