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Российская стилистка назвала прозрачные платья трендом лета

Российская стилистка Анна Архипова назвала самые модные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Российская стилистка назвала прозрачные платья трендом лета
© Shutterstock / Fotodom

Специалистка посоветовала приобрести в следующем сезоне данные наряды с цветочным принтом и прямоугольным вырезом, и сарафаны на широких бретелях свободного или приталенного, но не облегающего фасона. В то же время она внесла в список трендовых платья-комбинации длины миди и макси, особенно белого и молочного оттенков.

Кроме того, обладательницам стройной фигуры эксперт порекомендовала пополнить гардероб прозрачными платьями. При этом она призвала сочетать указанные вещи с аналогичного цвета ретробельем, например топом-бандо и шортами.

Ранее в апреле российский стилист Владислав Лисовец также назвал трендовую женскую одежду на весну и лето 2024 года.

Тренды
Владислав Лисовец
Анна Архипова
Mail.ru Group