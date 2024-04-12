Российская стилистка назвала прозрачные платья трендом лета

Российская стилистка Анна Архипова назвала самые модные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

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Специалистка посоветовала приобрести в следующем сезоне данные наряды с цветочным принтом и прямоугольным вырезом, и сарафаны на широких бретелях свободного или приталенного, но не облегающего фасона. В то же время она внесла в список трендовых платья-комбинации длины миди и макси, особенно белого и молочного оттенков.

Кроме того, обладательницам стройной фигуры эксперт порекомендовала пополнить гардероб прозрачными платьями. При этом она призвала сочетать указанные вещи с аналогичного цвета ретробельем, например топом-бандо и шортами.

Ранее в апреле российский стилист Владислав Лисовец также назвал трендовую женскую одежду на весну и лето 2024 года.