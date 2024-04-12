Стиль Кристен Стюарт: от девочки-дюймовочки до сильной женщины

Кристен Стюарт появилась на большом экране в 9 лет, в фильме «Комната страха» (2002), в котором сыграла с Джоди Фостер. А затем, в поле зрения массового зрителя оказалась уже в подростковом возрасте, когда была приглашена на съёмки франшизы «Сумерки» (2008). Первый фильм имел большой успех, сделав практически всех участников проекта звёздами. В том числе и Кристен.

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Многочисленные появления на красных дорожках, роман с Робертом Паттинсоном только подогревали интерес к актрисе, её личной жизни… и гардеробу. Поначалу всё шло, как нельзя лучше, девушку наряжали в мини и вечерние платья с декольте, делая из неё идеальную «невесту вампира». Стюарт так и могла остаться звездой одной роли – неприкаянной Беллы Свон, если бы не взяла карьеру и самоидентификацию в свои руки.

Стала выбирать интересные, бросающие ей вызов как профессионалу, проекты, поменяла амплуа с романтичной барышни на характерных героинь, а заодно и стиль. Став амбассодором Chanel, превратилась в одночасье в «парижскую штучку» с твидовыми костюмами из пиджаков с короткими шортами или узкими брюками. В этом обзоре посмотрим боле внимательно на эволюцию стиля Кристен Стюарт.

Март 2009

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Мини-платье с чёрными полосками на ярком оранжевом фоне. После выхода «Сумерек» Кристен наслаждалась насыщенными цветами и с удовольствием демонстрировала стройные ноги.

Март 2010

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Настроение старого Голливуда читается в этом «серьёзном» платье из тёмно-синего атласа, которое 19-летняя актриса надела на церемонию «Оскар». Несоответствие возраста обладательницы наряду, что называется, налицо.

Июнь 2011

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Здесь уже лучше – привлекательное мини, тонны булавок. Всё это стало предвестником «острого» стиля актрисы, который она демонстрирует сейчас.

Ноябрь 2012

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Премьера очередной части «Сумерек» и перед нами будуарный образ: кружево, бюстье, бантик, распущенные волосы и ярко-красные губы.

Ноябрь 2012

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Готика проходит рефреном по нарядам Стюарт на ковровых дорожках франшизы. И надо признать, чёрное ей идёт больше, чем бежевое.

Май 2013

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Первые признаки бунтарской эры – комбинезон, короткая стрижка и выразительные smoky eye.

Октябрь 2016

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Казалось бы, нежность не мешает бунтарке, но в то же время она с определённым привкусом. Асимметрия в рукавах, любимые булавки – всё как будто говорит: «Не обманывайтесь. Я не передумала».

Июль 2017

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Она уже сказала Chanel «да» и сыграла знаменитую французскую актрису Джейн Биркин, гражданскую жену музыканта, автора песен Сержа Генсбура. Суперкороткая стрижка под мальчика, блестящий комбинезон и неизменные туфли.

Май 2018

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На Каннском кинофестивале актриса позировала в чёрно-белом костюме Chanel, «мокрыми» волосами и ярко-красной помадой.

Август 2019

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Для Венецианского кинофестиваля актриса сделала исключение и надела роскошное платье насыщенного ягодного цвета с блёстками. Но напоминанием о приверженности «острому» стилю послужила асимметричная причёска.

Сентябрь 2021

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Ещё один образ из разряда «девушки Chanel» - чёрный твидовый костюм с суперкороткими шортами. Ноги с годами у Кристен не испортились, так что смотрелась она вполне органично.

Май 2022

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И снова Chanel. На этот раз красно-белый, клетчатый, твидовый костюм с брюками и расстёгнутым до живота жакетом. Высветленные волосы, очки с жёлтыми стёклами добавили образу расслабленности и непринуждённости.

Октябрь 2022

© Pascal Le Segretain/Getty Images

На показ любимого бренда Кристен пришла в полосатом свитере, твидовой мини-юбке и высоких армейских ботинках. Снова мастерски подогнанное сочетание в одном образе нежности и силы.

Февраль 2023

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Иное прочтение «невесты Эдварда», от Chanel и повзрослевшей Стюарт. На Берлинском кинофестивале она предстала в роскошном чёрно-белом платье от Chanel, с причёской маллет и ожерельем в виде бантика.

Март 2024

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Ну, и из последнего. Незадолго до своего 34-го дня рождения Кристен решила воспроизвести на красной дорожке премьеры «Любовь истекает кровью» тренд «без штанов». Чёрное боди с высокими вырезами, колготки, каблуки и короткий пиджак ещё раз напомнили о бесстрашии героини нашего обзора, её энергии и стремлении осваивать ранее неизведанные территории. В том числе, и модные.