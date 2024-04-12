За что раскритиковали премьера Британии, и каким будет главный тренд этой весны: видеодайджест «Рамблера»

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд на прогулке.

33-летняя звезда «Голодных игр» попала в объективы папарацци в черных спортивных штанах с лампасами, кремовой футболке и зеленом кардигане поверх нее.

Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года.

Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки. «Плетеные сумки — это не только пляжная мода!» — заявил Рогов.

Блогер нашла дешевую замену дезодоранту и вызвала споры в сети.

В размещенном видео она рассказала, что годами пыталась найти средство, которое бы не вызывало сыпь на коже. После неудачных поисков девушка решила сделать дезодорант сама, используя при этом только натуральные продукты.

77-летняя Татьяна Васильева показала лицо крупным планом после уколов красоты.

Народная артистка России снялась в YouTube-шоу «Лера в большом городе». Актриса показала, как выглядит ее лицо после уколов красоты. Ранее она призналась, что сделала для улучшения внешности.

Обувь премьера Британии Сунака вызвала ажиотаж в сети.

Политика заметили в белой рубашке, классических брюках и кедах бренда Adidas Samba, которые стали трендом в текущем сезоне. Пользователи сети не оценили модный выбор Сунака и обвинили его в попытке таким образом приблизиться к народу и отвлечь внимание от своих политических решений.