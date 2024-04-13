Модель Джулия Фокс появилась на публике с волосатой грудью

Бывшая девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс вышла на публику в откровенном образе. Об этом сообщает Daily Mail. Модель Джулия Фокс прогулялась по Лос-Анджелесу в спущенном синем жакете и белой юбке с разрезом до трусов. Образ дополнило нижнее белье с принтом волосатых груди и зоны бикини.

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Завершили образ прозрачные туфли с кристаллами. Ей также распустили волосы и сделали легкий макияж с блеском оттенка карамели. Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами.

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В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе. Сейчас Канье Уэст встречается с моделью Бьянкой Цензори, а о личной жизни Джулии Фокс неизвестно.