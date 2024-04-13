Рианна вышла на публику в леопардовых шортах и шубе

Певица Рианна вышла на публику в образе жены мафиози, напомнив о трендах 2000-х годов. Об этом сообщает People.

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Рианна позировала перед папарацци в облегающих леопардовых шортах с корсетом и шубе с отделкой из контрастного меха на манжетах и лацканах. Образ дополнили бархатные лодочки, меховая сумка Louis Vuitton, ожерелье с бриллиантами, кольца и очки с желтыми линзами.

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Накануне Рианна оказалась в центре скандала. Певица в образе монахини снялась в мокрой рубашке без белья для обложки журнала Interview.

В начале марта Рианна спела на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Артистка вышла на сцену в розовом наряде с капюшоном, который дополнила голубым шарфом, колье и черными балетками с заклепками. Певица сделала макияж с желтыми тенями и блеском для губ. Интернет-пользователи посчитали, что звезда ждет третьего ребенка.