С чем носить лонгслив — хит весны 2024

Один из фаворитов в гардеробе городских модниц в 2024 году — лонгслив. Мы поговорили с имиджмейкером Марией Щединой, которая подсказала варианты трендовых образов с лонгсливом на эту весну.

Что такое лонгслив?

«Это футболка с длинным рукавом. Лонгслив тоньше, чем свитшот. Как правило, его делают из хлопка и он очень приятен в носке», — поясняет эксперт.

По словам Марии, в этом сезоне преобладают свободные и слегка приталенные силуэты.

Однотонный лонгслив

Молочные или серые лонгсливы прекрасно сочетают с оверсайз куртками из денима, а также юбками из того же материала. Если вам не близки джинсовые вещи, смело присмотрите к однотонному лонгсливу модную этой весной рубашку в клетку.

© Материалы от стилиста

Лонгслив в формате оверсайз

Мария: «С такой моделью хорошо будет сочетаться шелковистая сатиновая юбка трапецевидной формы. Образ можно дополнить кедами».

А вот приталенные модели лонгслива хорошо сочетаются с юбкой-карандаш. К слову, вельветовые мини-юбки также отлично сочетаются с узким лонгсливом.

© Материалы от стилиста

Лонгслив с джинсами

По словам нашего эксперта, лонгслив хорошо миксуется с широкими джинсами высокой посадки с клеш от колена или бедра.

«Образ с джинсами лучше создавать вместе с лонгсливом-тельняшкой, добавляем тренч и получаем остромодный образ во французском стиле», — комментирует Мария.

© Материалы от стилиста

Лонгслив с брюками

С белыми джинсами или брюками можно, опять же, использовать лонгслив-тельняшку и добавить свободный жакет.

«Хорошим сочетанием будут брюки-кюлоты и джинсовая куртка», — добавляет стилист.

Если вы любите классические костюмы, можно разбавить классические брюки и жакет добавлением лонгслива и надеть кеды, которые снимут градус серьезности с вашего образа.