С чем носить лонгслив — хит весны 2024
Один из фаворитов в гардеробе городских модниц в 2024 году — лонгслив. Мы поговорили с имиджмейкером Марией Щединой, которая подсказала варианты трендовых образов с лонгсливом на эту весну.
Что такое лонгслив?
«Это футболка с длинным рукавом. Лонгслив тоньше, чем свитшот. Как правило, его делают из хлопка и он очень приятен в носке», — поясняет эксперт.
По словам Марии, в этом сезоне преобладают свободные и слегка приталенные силуэты.
Однотонный лонгслив
Молочные или серые лонгсливы прекрасно сочетают с оверсайз куртками из денима, а также юбками из того же материала. Если вам не близки джинсовые вещи, смело присмотрите к однотонному лонгсливу модную этой весной рубашку в клетку.
Лонгслив в формате оверсайз
Мария: «С такой моделью хорошо будет сочетаться шелковистая сатиновая юбка трапецевидной формы. Образ можно дополнить кедами».
А вот приталенные модели лонгслива хорошо сочетаются с юбкой-карандаш. К слову, вельветовые мини-юбки также отлично сочетаются с узким лонгсливом.
Лонгслив с джинсами
По словам нашего эксперта, лонгслив хорошо миксуется с широкими джинсами высокой посадки с клеш от колена или бедра.
«Образ с джинсами лучше создавать вместе с лонгсливом-тельняшкой, добавляем тренч и получаем остромодный образ во французском стиле», — комментирует Мария.
Лонгслив с брюками
С белыми джинсами или брюками можно, опять же, использовать лонгслив-тельняшку и добавить свободный жакет.
«Хорошим сочетанием будут брюки-кюлоты и джинсовая куртка», — добавляет стилист.
Если вы любите классические костюмы, можно разбавить классические брюки и жакет добавлением лонгслива и надеть кеды, которые снимут градус серьезности с вашего образа.