Скончался именитый итальянский модельер Роберто Кавалли

Именитый итальянский модельер Роберто Кавалли скончался на 84-м году жизни. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщило издание Corriere della Sera.

По данным газеты, дизайнер болел на протяжении длительного периода времени, следует из публикации.

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в итальянском городе Флоренция. Пока он учился в колледже, его интересовал рок-н-ролл, а также организовывал студенческие вечеринки.

В 30 лет будущий модельер продемонстрировал свою дебютную линию одежды в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году состоялся его первый модный показ во Флоренции. В начале 70-х Кавалли создал и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу.