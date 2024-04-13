Всегда уместный нюд: топ средств для естественного мейк-апа

Нюдовый макияж сегодня стремительно набирает популярность. Он хорош тем, что не перегружает лицо, лишь слегка подчёркивая достоинства внешности, он подходит к любому образу и при желании его можно с лёгкостью трансформировать в вечерний мейк-ап. А ещё его очень любят те, кому не по душе макияж с яркими акцентами. Разберёмся, какие средства необходимы для максимально простого и красивого нюдового макияжа:

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Тональное покрытие

Ровный тон кожи — это одна из важнейших деталей в нюдовом макияже. Ведь его суть в том, чтобы сделать лицо идеальным, оставив его при этом естественным. Если вы не любите тональные кремы, можно использовать BB-крем. Он вполне сносно справляется с выравниванием тона и сглаживанием мелких несовершенств. А можно воспользоваться и солнцезащитным праймером. Такое средство обладает лёгким матирующим эффектом, а также защищает кожу от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Тушь

Поскольку в нанесении нюдового мейк-апа важна естественность, использовать накладные ресницы или специальные приспособления для подкручивания ресниц не стоит. Лучше воспользоваться хорошей тушью. Например, водостойкая тушь хороша тем, что в течение дня не осыпается под глаза и не размазывается по векам. Нанесите её в один-два слоя и разделите ресницы специальной расчёской. Лучше отдавать предпочтение чёрной туши, придающей объём ресницам. Это средство обеспечивает естественный, но ярко выраженный чёрный цвет ресниц и сделает их более пушистыми. Если кончики ваших ресниц подкручены от природы, выбирать подкручивающую тушь не обязательно.

Тени

Тени для нюдового макияжа должны быть естественных оттенков — бежевый, персиковый, коричневый, лососевый, песочный — те, что так или иначе близки к цвету кожи. Но и их следует выбирать тщательно, ориентируясь на цветотип своей внешности. Так, светлокожим девушкам со светлыми глазами подойдут розовые оттенки теней. Обладательницам тёмных глаз и смуглой кожи — коричневые оттенки, в том числе бежевый. Допускается наличие шиммера, блёсток в тенях. Лучше наносить тени поверх специальной базы — так даже нейтральные оттенки будут выглядеть ярче, а макияж продержится дольше. Чтобы тени были более стойкими, движения кисти при их нанесении должны быть не мажущими, а вбивающими.

Румяна

Они сделают лицо более выразительным и подчеркнут его свежесть. Они, как и тени для век, должны быть подобраны в соответствии с цветотипом — блондинкам со светлыми глазами и светлой кожей подойдут холодные оттенки румян (розовый, лиловый), темноволосым женщинам со смуглой кожей тёплые оттенки (коралловый, персиковый). Румяна можно заменить помадой, нанеся её (буквально капельку) на яблочки щёк и подбородок.