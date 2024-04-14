«Вредная синтетика» и другие мифы о силиконах в косметике

Многие уверены, что косметические средства состоят из половины таблицы Менделеева, причём с конца, а самым опасным компонентом в ней считаются силиконы. Мол, они настоящая химия, которая и поры забивает, и волосы утяжеляет, и в итоге только вредит. Врач объяснила, почему это не так.

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Как объяснила врач-дерматолог, трихолог DocMed Екатерина Карпушина, силиконы в составе можно найти по -cone, -conol или -siloxane в названии. Они используются в косметике свыше 70 лет и всё это время демонизируются по непонятным причинам. Специалистка развенчала самые популярные мифы.

Вред силиконов в косметике

«Силикон — сплошная синтетика». На самом деле натуральное — не значит безопасное: асбест, змеиный яд и мышьяк тоже природные компоненты. Нужно разбираться в каждом конкретном случае отдельно. «Силиконы вредят чувствительной коже». Как раз наоборот, силиконы используют в косметике в том числе из-за их гипоаллергенности и инертности. А Минздрав США относит диметикон к средствам защиты кожи при повреждениях. «Силиконы вредят здоровью». Нет ни одного исследования, которое подтвердило или хотя бы намекнуло на то, что силиконы в составе косметики могут вызвать какие-либо отклонения у здорового человека, а уж тем более рак. Силиконы, наоборот, добавляют во многие медицинские препараты. «Силиконы забивают поры и вызывают акне». Силикон не остаётся на коже непроницаемой плёнкой, он спокойно пропускает кислород и молекулы воды. К тому же он не накапливается, а смывается с кожи или отпадает вместе с ней во время обновления верхнего слоя. «Силиконы обладают косметическим, а не оздоровительным эффектом». На самом деле силиконы мешают коже терять влагу, улучшая её состояние, и помогают легче переносить терапию против акне. «Силикон мешает проникнуть активным компонентам косметики». В реальности силиконы используются для доставки активных компонентов в фармацевтических препаратах и косметических средствах. «Силиконы утяжеляют и портят волосы». Силиконы образуют плёнку на волосах и таким образом защищают их от негативного влияния внешней среды. «Силиконы вредны для экологии». Считается, что силиконы остаются в окружающей среде, потому что не биодеградируют, то есть не разлагаются под воздействием бактерий. Бактериям силиконы действительно не интересны. Зато силиконы вступают в реакцию с другими химическими веществами (в глине и донных отложениях) и именно из-за них и разлагаются.

Как распознать косметическую подделку

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