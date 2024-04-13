Колготки с леопардовым принтом на пике популярности этой весной

Леопардовый принт, от его гламурного зарождения в 1940-х годах, когда звезды Голливуда щеголяли в нем на киноэкранах, до ассоциации с движением панк-рока в 1980-х годах, — всегда излучал чувство уверенности и индивидуальности. И вот, он снова на пике популярности! И вернулся не абы как, а на колготках.

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Для некоторых любовь к леопардовому принту началась, как только они научились одеваться — от леопардовых леггинсов, которые гордо демонстрировались одноклассникам, до пятнистых платьев, что теперь входят во взрослый гардероб многих модниц.

Хотя, нельзя отрицать, что были периоды отказа от хищного принта в пользу более мимолетных тенденций. Однако леопардовые окраски продолжали завораживать и транслировать окружающим внутреннюю уверенность, сохраняя свои позиции на мировых подиумах.

В начале 2024 года случилось так называемое «возрождении леопардового принта». Он стал еще более смелым (и веселым) дополнением нашего гардероба. А именно перекочевал на колготки.

«Если осенью все носили красные и бордовые колготки, то этой весной к нам пришел новый тренд — леопардовые колготки, — высказалась о новой моде Ксения Бородина — А когда-то, леопардовые леггинсы были общественным мемом, как же все быстро меняется. Ну, кстати, если стилизовать правильно, смотрится достойно».

А пока в России с осторожностью присматриваются к ногам со звериным окрасом, модницы по всему миру уже во всю эксплуатируют леопардовые колготки, сочетая их с нейтральными цветами и лаконичным кроем одежды.