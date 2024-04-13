Когда делать пластику груди — до родов или после? Объяснила врач

Как бы ни хотелось поскорее получить идеальные формы, придётся подождать немало времени. Причём даже тем, кто не собирается кормить грудью. Не рекомендуют делать операции и при планировании беременности. Обо всех нюансах и рисках «Секрету фирмы» рассказала пластический хирург клиники Dega Юлия Юнусова.

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Изменение груди после родов

Восстановление организма после родов у всех женщин происходит абсолютно по-разному. У некоторых он восстанавливается полностью, и им ничего дополнительно не требуется. А у других появляются сильные изменения, которые самостоятельно не исправить.

Частая жалоба — потеря формы груди из-за кормления. Если говорить по-научному, то она птозируется, то есть опускается.

Решить проблему можно с помощью различных вариантов подтяжек. Если исходный размер груди позволяет, то можно сделать простую подтяжку без установки имплантов за счёт собственных тканей. Если грудь пустая, то тогда вернуть форму можно за счёт эндопротезирования, то есть установки имплантов.

Даже девушки, которые не кормили грудью, могут столкнуться с потерей формы молочной железы.

В таких случаях играет роль особенности кожи, в первую очередь запас коллагена. Если его мало, то появляется дряблость груди, лица и всего тела, всё опускается.

Когда можно делать маммопластику

Маммопластику нельзя делать сразу после родов. Обязательное условие — должно пройти минимум полгода после грудного вскармливания.

Даже если грудного вскармливания не было, всё равно в груди остаётся молозиво. Если есть хотя бы его капельки, устанавливать импланты нельзя из-за рисков инфицирования.

Ещё одно противопоказание — фиброаденома, доброкачественная опухоль груди. Сначала нужно её удалить.

Если у пациентки обнаруживаются другие проблемы, то её обязательно направляют на обследование к маммологу и сдачу анализов. В таких случаях конечное решение о допустимости операции уже принимает маммолог.

Не рекомендуется делать маммопластику до планируемой беременности, лучше переждать роды, так как грудь всё равно подвергнется изменениям.

Если вы планируете беременность в ближайшее время, в течение года-двух, то лучше сначала родить, а только потом делать маммопластику.

Если поставить перед беременностью импланты или сделать подтяжку, то грудь впоследствии потеряет форму. При этом, если планируете заводить детей в отдалённой перспективе, то бояться маммопластики не стоит.

Она никак не отразится на функциональности груди, например, на кормлении. Сейчас применяются техники, которые минимально затрагивают протоки, поэтому никаких проблем с лактацией не будет.