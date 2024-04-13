«Изящность и брутальность». Чем очаровывает стиль рок-н-ролл

Рок-н-ролльный стиль отличается абсолютной изящностью женщин и брутальностью мужчин, рассказали НСН в «рок-н-ролльских» кругах.

© nsn.fm

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Этот стиль популярен не только в музыке, но и в одежде и танцах. НСН пообщалась с представителями креативной «рок-н-ролльной» индустрии и узнала, как отличить поклонника самого зажигательного стиля на любой вечеринке. Для стиля «рок-н-ролл» в одежде характерны пышные юбки, чулки и шикарный макияж, рассказала НСН основательница бренда женственной одежды Liotriss Юлия Антонова.

«Если говорить о классическом стиле new look середины прошлого века, то отличительной чертой является женственность, возведенная в абсолют: тонкие талии, пышные юбки, чулки под пояс, шикарные макияж и прическа, изящные туфельки - женщина была подобна цветку или идеальной фарфоровой статуэтке. Идеальность и женственность во всем. Сейчас этот стиль больше популярен у ценителей жанра, но также в мировой моде прослеживается тенденция к возвращению женственности, что нас, конечно, не может не радовать. Если платья адаптированы под современные реалии, то они достаточно популярны у всех девушек. Такие наряды часто покупают на праздники и различные мероприятия. Как ни странно, с профессией это никак не связано. Заказывают те, кто верит в вечную женственность и хочет подчеркнуть это в себе. Среди покупательниц много IT-специалистов и даже бухгалтеров. И не так важно, чем занимается девушка - каждая внутри женственна и прекрасна», - рассказала Антонова.

Основательница школы Jiving Rockets Ирина Лопатынская рассказала, что во время исполнения зажигательного рок-н-ролла всегда царит дух свободы и праздника жизни.

«Рок-н-ролл - это яркий, зажигательный танец 50-х годов, где царит дух свободы и праздника жизни. Девушки очаровательны и изящны, парни мужественны и брутальны. Здесь никогда не бывает скучно: каждый танец - чистая импровизация! И задорные акробатические элементы - вишенка на торте. У нас в школе, да и в компании в целом, преобладает как раз молодежь, студенты, хотя есть танцоры всех возрастов - от 14 до 80 лет. Те, кто постарше, еще помнят рассказы о детстве своих родителей, а те, кто помладше, с удовольствием погружаются в непринужденную атмосферу танцев и общения: танец - это основа дружбы и точка пересечения интересов разных поколений», - отметила Лопатынская.

Ранее лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап, являющийся также историком творчества The Beatles, рассказал «Радиоточке НСН», что величайшим рок-н-ролльным музыкантом является Чак Берри, а не Элвис Пресли.