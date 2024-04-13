Журналистка Ксения Собчак появилась на публике с новым имиджем. Профессиональными фотографиями она поделилась в своем Telegram-канале.

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Ксения Собчак вышла на публику в черном топе, брюках со штрипками, пальто-смокинге и сумкой Khaima от Alaia в руках. Она также продемонстрировала обновленный цвет волос и стрижку. Журналистка перекрасилась в карамельный оттенок и сделала прямое каре.

«Вот все гонялись за моделью «Такса» от Alaia и, честно говоря, она уже поднадоела. А мне больше нравится черная кожаная Khaima в среднем размере, которую так же предлагает Alaia. Взяла ее с большим удовольствием. Как вам мой лук? Сумку, топ Izeta и брюки Giuseppe di Morabito я надела с архивным пальто-смокингом Prada. Ну а вишенка на торте — колье от ювелирного коллаба So Posh Юли Пош и Alina Issa», — написала Собчак.

Недавно Ксения Собчак улетала вместе со своим сыном из России. Телеведущая решила отвезти семилетнего Платона на его каникулы в Дубай. Собчак и ее наследник остановились в одном из самых дорогих отелей — Burj Al Arab. По информации журналистов, звезда потратила на отпуск в Дубае 2,3 миллиона рублей.