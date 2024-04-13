Сябитова похвасталась своим подходом к деньгам: «Китайский денежный оберег»

Телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с изданием Teleprogramma.pro, что использует денежное дерево ради привлечения богатства, на которое развешивает банкноты.

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«У меня там и 1000, и 5000 рублей есть, юани даже. Еще у меня кошечка, китайский денежный оберег, которая ручкой машет, привлекая богатство», — рассказала сваха.

Она добавила, что взаимодействует с деньгами по принципу «не трать больше, чем зарабатываешь» и никогда не делает покупки на средства, которые только-только получила. Сябитова пояснила, что дает деньгам полежать — «чем дольше, тем лучше».

По словам Сябитовой, она на протяжении долгого времени ведет учет прихода и расхода и приучила к подобному свою дочь.

«То есть такой грамотный финансовый подход к деньгам. Если что-то очень хочется, то этот вопрос обсуждаем. Но в любом случае большие траты все запланированы», — поделилась сваха.

6 апреля Telegram-канал Shot сообщал, что телеведущая Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тыс. рублей. По данным издания, Сябитова уже получила уведомление с требованием оплатить задолженность. В случае неуплаты у артистки могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

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